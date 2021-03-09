Дружина тренера збірної України "кайфує" на Карибах

Від зими, яка навіть навесні не покидає Україну, дружина тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина втекла до Канкуна – тропічного "раю" узбережжя Мексики на Карибському морі.
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Відразу після прибуття в цей край дівчина побажала сама собі "кайфового відпочинку". І, схоже, саме таким він і видається. В Канкуні Христина Ротань розсікає хвилі на яхті під пісню "Ляпіса Трубецького" "В платье белом" і приймає сонячні ванни, не забуваючи "підкидати літо" в стрічку своїм підписникам в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно дружина ексдинамівця Ротаня зависла в шпагаті. Дивіться, що вміє Христина!
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