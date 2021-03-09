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Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)

9 березня, 08:09

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У соцмережах з'явилися інтригуючі знімки, пов'язані з особистим життям скандального футболіста

Вигнаний з "Колоса" Євген Селезньов з'явився на публіці в одній компанії зі своєю колишньою дружиною Аллою Селезньовою, що зберегла це прізвище після розлучення. Спільне фото з Євгеном і Аллою на вечірці з нагоди 8 Березня опублікувала в Instagram блогер Євгенія Чернова.

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Поки не ясно, це просто зустріч колишнього подружжя, яке було в шлюбі майже 14 років та у якого є спільний син, або щось більше.

Нагадаємо, в серпні Селезньов одружився вдруге. Обраницею ексгравця збірної України стала громадянка Росії Катерина Бєлова. Вона молодша за свого чоловіка на один рік.

Відразу після укладення шлюбу з Катериною Селезньов сфотографувався з коханою на руках. "Це назавжди", – підписав тоді знімок з Бєловою футболіст.

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Щоправда, пізніше цей знімок зі сторінки Селезньова зник.

Додамо, що Катерина Бєлова вранці 9 березня опублікувала у себе в соцмережах фото в ліжку з дітьми, без Євгена Селезньова.

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Раніше ми писали, що "Колос" переслідує прокляття імені Селезньова. Команда в третьому поспіль матчі не забила пенальті, фахівцем з реалізації яких раніше був вигнаний Селя.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Євген Селезньов WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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