Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)

Вигнаний з "Колоса" Євген Селезньов з'явився на публіці в одній компанії зі своєю колишньою дружиною Аллою Селезньовою, що зберегла це прізвище після розлучення. Спільне фото з Євгеном і Аллою на вечірці з нагоди 8 Березня опублікувала в Instagram блогер Євгенія Чернова.
Поки не ясно, це просто зустріч колишнього подружжя, яке було в шлюбі майже 14 років та у якого є спільний син, або щось більше.
Нагадаємо, в серпні Селезньов одружився вдруге. Обраницею ексгравця збірної України стала громадянка Росії Катерина Бєлова. Вона молодша за свого чоловіка на один рік.
Відразу після укладення шлюбу з Катериною Селезньов сфотографувався з коханою на руках. "Це назавжди", – підписав тоді знімок з Бєловою футболіст.
Щоправда, пізніше цей знімок зі сторінки Селезньова зник.
Додамо, що Катерина Бєлова вранці 9 березня опублікувала у себе в соцмережах фото в ліжку з дітьми, без Євгена Селезньова.
Раніше ми писали, що "Колос" переслідує прокляття імені Селезньова. Команда в третьому поспіль матчі не забила пенальті, фахівцем з реалізації яких раніше був вигнаний Селя.
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