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Прокляття імені Селезньова! "Колос" знову не зміг реалізувати пенальті

7 березня, 22:05

Олег Люлька Олег Люлька

Команду з Ковалівки втретє за тиждень спіткала невдача з 11-метровими. Може, варто все-таки повернути Селю?

Не щастить "Колосу" з пенальті! В останньому недільному матчі 17-го туру УПЛ команда з Ковалівки в Кропивницькому зіграла внічию 0:0 з "Інгульцем", не реалізувавши 11-метровий на 87-й хвилині.

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Удар ексдинамівця Оріховського з "точки" в правому від себе куті парирував воротар "Інгульця" Малиш.

Відео нереалізованого пенальті "Колоса"

Це вже третя за тиждень невдача "Колоса", пов'язана з нереалізованими пенальті.

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Нагадаємо, минулих вихідних команда Костишина програла вдома в УПЛ "Руху" 1:2, при цьому на 90-й хвилині за рахунку 1:1 пенальті у "Колоса" не зміг реалізувати капітан Гавриш – його удар відбив кіпер львів'ян.

А за кілька днів в 1/4 Кубка України "Колос" у серії пенальті програв "Динамо".

Нагадаємо, що минулої осені штатним пенальтистом "Колоса" був Євген Селезньов, який реалізував п'ять 11-метрових ударів. Перед стартом весняної частини сезону "Колос" відрахував Селезньова після скандалу з порушенням режиму. І тепер, можливо, вже і шкодує про це.

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Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Instagram

"Інгулець" – "Колос" – 0: 0
На 87-й хвилині Оріховський ( "Колос") не реалізував пенальті (сейв воротаря)

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ДинамоДинамоДин
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Пропущені 21
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Результати останніх матчів: П В В П Н
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ОлімпікОлімпікОлі
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ІнгулецьІнгулецьІнг
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Результати останніх матчів: П П П В Н

Огляд матчу "Інгулець" – "Колос" (0:0)

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відео голів чемпіонат України Євген Селезньов Колос Ковалевка Ингулец

Джерело: Сегодня|Спорт

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