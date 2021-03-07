Прокляття імені Селезньова! "Колос" знову не зміг реалізувати пенальті

Команду з Ковалівки втретє за тиждень спіткала невдача з 11-метровими. Може, варто все-таки повернути Селю?

Не щастить "Колосу" з пенальті! В останньому недільному матчі 17-го туру УПЛ команда з Ковалівки в Кропивницькому зіграла внічию 0:0 з "Інгульцем", не реалізувавши 11-метровий на 87-й хвилині.

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Удар ексдинамівця Оріховського з "точки" в правому від себе куті парирував воротар "Інгульця" Малиш.

Відео нереалізованого пенальті "Колоса"

Це вже третя за тиждень невдача "Колоса", пов'язана з нереалізованими пенальті.

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Нагадаємо, минулих вихідних команда Костишина програла вдома в УПЛ "Руху" 1:2, при цьому на 90-й хвилині за рахунку 1:1 пенальті у "Колоса" не зміг реалізувати капітан Гавриш – його удар відбив кіпер львів'ян.

А за кілька днів в 1/4 Кубка України "Колос" у серії пенальті програв "Динамо".

Нагадаємо, що минулої осені штатним пенальтистом "Колоса" був Євген Селезньов, який реалізував п'ять 11-метрових ударів. Перед стартом весняної частини сезону "Колос" відрахував Селезньова після скандалу з порушенням режиму. І тепер, можливо, вже і шкодує про це.

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Євген Селезньов / Фото: Instagram

"Інгулець" – "Колос" – 0: 0

На 87-й хвилині Оріховський ( "Колос") не реалізував пенальті (сейв воротаря)

Огляд матчу "Інгулець" – "Колос" (0:0)

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