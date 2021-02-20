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І здався їм той Селезньов! "Колос" видав ще один крутий матч без Царя

20 лютого, 21:51

Олег Люлька Олег Люлька

Команда з села Ковалівка впевнено обіграла на виїзді "Львів". Гру зробив колишній динамівець Оріховський

Своєю грою у весняній частині чемпіонату України перший в його історії клуб із села – "Колос" з Ковалівки – немов показує: здався їм той Селезньов!

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Нагадаємо, в першій грі після вигнання скандального Царя з табору своєї команди "Колос" сенсаційно зіграв внічию з "Шахтарем" 0:0.

А тепер команда Руслана Костишина на виїзді обіграла "зубастий" "Львів" – 2:0.

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Три очки в поєдинку на "Арені Львів" "Колосу" приніс дубль колишнього півзахисника "Динамо" Павла Оріховського, який відзначився на 33-й і 74-й хвилинах. Причому другий гол забив з пенальті.

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Відео двох голів Оріховського

"Львів", який у попередньому турі здолав "Минай" Артема Мілевського 2:1, у поєдинку з "Колосом" мав шанс розмочити рахунок на 95-й хвилині, однак нападник Ду Кармо де Олівейра Ренан Абнер не зміг реалізувати пенальті. Шикарний сейв зробив голкіпер гостей Волинець!

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Відео незабитого пенальті "Львова"

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"Львів" – "Колос" – 0:2
Голи: Оріховський, 33, 74
Нереалізований пенальті: Ренан (90+5, "Львів")

Раніше ми писали, що команда Мілевського пробиває дно: клуб Артема знищили в Олександрії. Зоряний ексдинамівець 20 лютого з лавки спостерігав, як його "Минай" програв 0:3 і закріпився на останній сходинці.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
6
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
7
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н П П В
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
-6
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Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
13
РухРухРух
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1
7
6
13
24
-11
10
Забиті 13
Пропущені 24
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

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відео голів чемпіонат України Євген Селезньов ФК Львів Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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