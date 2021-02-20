І здався їм той Селезньов! "Колос" видав ще один крутий матч без Царя

Своєю грою у весняній частині чемпіонату України перший в його історії клуб із села – "Колос" з Ковалівки – немов показує: здався їм той Селезньов!

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Нагадаємо, в першій грі після вигнання скандального Царя з табору своєї команди "Колос" сенсаційно зіграв внічию з "Шахтарем" 0:0.

А тепер команда Руслана Костишина на виїзді обіграла "зубастий" "Львів" – 2:0.

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Три очки в поєдинку на "Арені Львів" "Колосу" приніс дубль колишнього півзахисника "Динамо" Павла Оріховського, який відзначився на 33-й і 74-й хвилинах. Причому другий гол забив з пенальті.

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Відео двох голів Оріховського

"Львів", який у попередньому турі здолав "Минай" Артема Мілевського 2:1, у поєдинку з "Колосом" мав шанс розмочити рахунок на 95-й хвилині, однак нападник Ду Кармо де Олівейра Ренан Абнер не зміг реалізувати пенальті. Шикарний сейв зробив голкіпер гостей Волинець!

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Відео незабитого пенальті "Львова"

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"Львів" – "Колос" – 0:2

Голи: Оріховський, 33, 74

Нереалізований пенальті: Ренан (90+5, "Львів")

Раніше ми писали, що команда Мілевського пробиває дно: клуб Артема знищили в Олександрії. Зоряний ексдинамівець 20 лютого з лавки спостерігав, як його "Минай" програв 0:3 і закріпився на останній сходинці.

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