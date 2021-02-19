Вболівальників на трибуни пустять не скрізь: два матчі УПЛ пройдуть без глядачів, на два продають квитки

Постанова влади про послаблення карантину в футболі для деяких виявилося сюрпризом

З 20 по 22 лютого пройде 15-й тур чемпіонату України з футболу. На цьому тижні Кабінет міністрів України нарешті офіційно дозволив пускати глядачів на спортивні заходи. Однак не всі матчі УПЛ пройдуть з уболівальниками на трибунах.

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Тим часом, матч чемпіонату України перенесли через погодні умови.

Сьогодні на офіційному сайті "Олександрії" повідомили, що матч місцевої команди з "міна" пройде в суботу без публіки. Мовляв, працівники стадіону "Ніка" не встигають привести в порядок трибуни через морози і снігопад. Парадоксально, але поруч з цією новиною висить афіша з пропозицією... купити квиток.

Також завтра без глядачів зіграють в Запоріжжі "Маріуполь" і "Зоря" . Номінальним господарем виступає клуб з Донецької області, хоча постійно на "Славутич-Арені" базується луганська команда. Азовці не продають квитки і посилаються на те, що не встигають виконати всі санітарні норми МОЗ.

. Номінальним господарем виступає клуб з Донецької області, хоча постійно на "Славутич-Арені" базується луганська команда. Азовці не продають квитки і посилаються на те, що не встигають виконати всі санітарні норми МОЗ. У цей же час "Шахтар" веде продаж квитків на зустріч з "Рухом" у неділю на столичному "Олімпійському". Ціна звичайних квитків – 50 і 100 грн, дорожчих – 200, 400/500 і 2000 грн.

матч "Десна" – "Динамо" пройде в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського в неділю. Номінальним господарем виступає клуб з Чернігова. Квитки на гру продають в інтернеті по 15 і 30 грн.

пройде в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського в неділю. Номінальним господарем виступає клуб з Чернігова. Квитки на гру продають в інтернеті по 15 і 30 грн. Єдиний матч суботи з уболівальниками відбудеться на "Арені Львів". Керівництво "Львова" на гру з "Колосом" пустить всіх охочих безкоштовно, але з урахуванням карантинних норм.

пустить всіх охочих безкоштовно, але з урахуванням карантинних норм. У неділю домашня зустріч "Інгульця" з "Ворсклою" пройде... в Полтаві. Так домовилися команди. Про квитки нічого не пишуть ні ті, ні інші. "Ворскла" лише запрошує на свій офіційно домашній поєдинок 27 лютого.

пройде... в Полтаві. Так домовилися команди. Про квитки нічого не пишуть ні ті, ні інші. "Ворскла" лише запрошує на свій офіційно домашній поєдинок 27 лютого. Донецький "Олімпік" зіграє з "Дніпром-1" в понеділок на київському стадіоні "Динамо". Зустріч була перенесена з п'ятниці, але про допуск глядачів також нічого не повідомляється.

Днями "Динамо" влаштувало двох гравців в чемпіонат Польщі.

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Згадаймо, як "Олександрія" грала з "Зорею" в грудні:

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