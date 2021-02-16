Матч чемпіонату України перенесли через погодні умови

У Прем'єр-лізі сподіваються, що через три дні погода в столиці налагодиться

Матч 15-го туру чемпіонату України між донецьким "Олімпіком" і "Дніпром-1", який повинен пройти в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перенесений з 19 на 22 лютого. Причиною перенесення стали незадовільні погодні умови, які очікуються в цей день в столиці України.

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"У зв’язку з очікуваним значним погіршенням погодних умов 19 лютого, Дирекція УПЛ, за згодою сторін, ухвалила рішення перенести матч 15 туру Прем'єр-ліги "Олімпік" – "Дніпро-1" на понеділок, 22 лютого. Час початку – 19:00" , – йдеться на офіційному сайті УПЛ.

Після 14 турів "Олімпік" посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У попередньому матчі донеччани програли "Динамо" з рахунком 1:3. "Дніпро-1" розташовується на 11-му місці, відстаючи від свого майбутнього суперника на шість очок. 2021 рік дніпряни почали з перемоги над "Інгульцем".

Дивіться, як "Дніпро-1" програвав "Руху":

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