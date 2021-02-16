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Матч чемпіонату України перенесли через погодні умови

16 лютого, 17:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Прем'єр-лізі сподіваються, що через три дні погода в столиці налагодиться

Матч 15-го туру чемпіонату України між донецьким "Олімпіком" і "Дніпром-1", який повинен пройти в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перенесений з 19 на 22 лютого. Причиною перенесення стали незадовільні погодні умови, які очікуються в цей день в столиці України.

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"У зв’язку з очікуваним значним погіршенням погодних умов 19 лютого, Дирекція УПЛ, за згодою сторін, ухвалила рішення перенести матч 15 туру Прем'єр-ліги "Олімпік" – "Дніпро-1" на понеділок, 22 лютого. Час початку – 19:00" , – йдеться на офіційному сайті УПЛ.

Після 14 турів "Олімпік" посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У попередньому матчі донеччани програли "Динамо" з рахунком 1:3. "Дніпро-1" розташовується на 11-му місці, відстаючи від свого майбутнього суперника на шість очок. 2021 рік дніпряни почали з перемоги над "Інгульцем".

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н П П В
6
ОлександріяОлександріяОле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забиті 20
Пропущені 18
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н Н П
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забиті 14
Пропущені 20
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забиті 13
Пропущені 24
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В

Дивіться, як "Дніпро-1" програвав "Руху":

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чемпіонат України Олімпік Донецьк Дніпро-1

Джерело: Сегодня|Спорт

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