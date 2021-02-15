"Арбітр позбавив "Шахтар" пенальті в матчі з "Колосом": аналіз роботи суддів у 14-му турі УПЛ

Михайло Метревелі, експерт телеканалів "Футбол 1/2/3", спеціально для Спорт.Сьогодні продовжує регулярний огляд суддівських підсумків туру української Прем'єр-ліги. Всі матчі, всі спірні моменти 14-го туру УПЛ- у фокусі Метревелі.

Рейтинг арбітрів Прем'єр-ліги:

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Мороз, весняно-зимові поля, сніг – всі ці фактори сильно ускладнили роботу арбітрів у першому турі після зимової перерви. Незважаючи на те що переважно матчі нагадували хокейні поєдинки, загалом судді впоралися з трактуванням складних епізодів. Значно зросла кількість карток у матчах, що можна спокійно пояснити слизьким полем, але в цілому обійшлося без додаткових грубощів. Однак, як і в будь-якому турі, у цьому було кілька сильно спірних моментів, пов'язаних з призначенням 11-метрових. Розібрати, де на слизькому полі було пенальті, а де гравець просто послизнувся, було не так просто.

"Минай" – "Львів"

Арбітр: Олександр Дердо. Для арбітражу матч був порівняно легкий. Команди допускали фоли, але грали без особливої грубості й спірних моментів. VAR на матчі не працював.

У матчі був один головний епізод. На 13-й хвилині Альваро прийняв м'яч на половині поля "Миная", коли був сам-один, і реалізував вихід сам на сам. Могло здатися, що гравець "Львова" в очевидному офсайді, але арбітри правильно зафіксували гол. Бразилець у момент пасу від партнера був ще на своїй половині поля, тож офсайду не могло бути за визначенням.

Оцінка: 8 балів з 10.

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"Зоря" – "Десна"

Арбітр: Анатолій Абдула. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди робили багато фолів і грали досить грубо. Гра проходила в складних погодних умовах. VAR на матчі не працював.

Визначними для арбітражу були два епізоди. На 6-й хвилині Саядманеш увійшов у штрафну "Десни" і впав після боротьби з Імерековим. Арбітр дав продовжити гру і мав рацію. Боротьба була в межах правил, і форвард "Зорі" падав зі своєї ініціативи.

На 30-й хвилині Фаворов у штрафній вибив м'яч з-під ніг Будковського, і той потрапив до рук Вернидуба, що лежав на газоні. Арбітр дозволив продовжити гру. Епізод був складним, але арбітр швидше помилився. Вернидуб зупинив політ м'яча рукою, і був саме рух руки до м'яча. Можливо, арбітр вирішив, що порушення не було, оскільки м'яч летів убік від воріт, але епізод тягнув на пенальті.

Оцінка: 7 балів з 10.

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"Динамо" – "Олімпік"

Арбітр: Максим Козиряцький. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди грубо грали в першому таймі, плюс матч проходив у складних погодних умовах. Працював VAR.

Головними для арбітражу були три епізоди. На 42-й хвилині Бєсєдін замкнув простріл з флангу і забив гол, але арбітр взяття воріт не зарахував. Це правильне рішення. Форвард "Динамо" забивав з очевидного офсайду.

На 76-й хвилині Нкенг прямою ногою зробив накладку Шапаренкові. Арбітр показав гравцеві "Олімпіка" другу жовту картку і був правий. Фол був грубий і тягнув на попередження, яке виявилося другим.

На 86-й хвилині Лебеденко в підкаті ззаду збив Циганкова, що вривався в штрафну. Арбітр спочатку оцінив епізод на жовту картку, але після перегляду VAR змінив рішення і показав гравцеві "Олімпіка" пряму червону. Це правильне рішення. Дії захисника донеччан можна розцінити як фол останньої надії, оскільки Циганков виходив сам на сам з воротарем.

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Оцінка: 8 балів з 10.

"Колос" – "Шахтар"

Арбітр: Ігор Пасхал. Матч був середнім для арбітражу. Одна з команд грала досить грубо, виникало кілька спірних епізодів. На матчі працював VAR.

Головними для арбітражу були три епізоди. На 56-й хвилині Коноплянка в штрафній ударив по воротах і влучив у руку Петрову. Арбітр дав продовжити гру і був неправий. "Шахтар" мав пробивати пенальті, бо рука збільшувала обсяг тіла, і від біцепса гравця "Колоса" м'яч відскочив уже йому в груди, але арбітр позбавив "гірників" такої можливості. Арбітр на VAR даремно не порадив Пасхалу переглянути відеоповтор.

На 70-й хвилині Марлос увірвався в штрафну "Колоса" і впав після боротьби з Чорноморцем. Арбітр дозволив продовжити гру. Це правильно. Гравець "Шахтаря" зачепився за власну ногу і просто не втримав рівноваги.

На другій компенсованій хвилині до другого тайму Фернандо впав у штрафному "Колоса". Арбітр не відреагував на епізод, після чого подивився повтор VAR і дав продовжити гру. Знову правильне рішення арбітра. Фернандо сам зачепився за ногу Чорноморця. Захисник "Колоса" не ставив підніжку і навіть не бачив Фернандо, адже дивився на м'яч, що летів з флангу.

Оцінка: 7 балів з 10.

"Маріуполь" – "Олександрія"

Арбітр: Олександр Шандор. Для арбітражу матч був порівняно легкий. Команди прагнули грати коректно, і спірних моментів майже не виникало. VAR на матчі не працював.

Основними для арбітражу були два епізоди. На 17-й хвилині Топалов упав на газон після боротьби з Вантухом, після чого лежачи відмахнувся ногою від суперника. Арбітр зафіксував фол, але не показав гравцеві "Маріуполя" жовту картку. Епізод потрібно було трактувати як неспортивну поведінку, тож Топалов мав отримати попередження.

На початку другого тайму Очеретько впав у штрафному після боротьби з Лучкевичем. Арбітр показав гравцеві "Маріуполя" жовту картку за симуляцію. Це правильно. Контакт з боку гравця "Олександрії" був, але Очеретько падав занадто картинно і явно зі своєї волі.

Оцінка: 7 балів з 10.

"Рух" – "Ворскла"

Арбітр: Юрій Іванов. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди часто фолили, і було кілька спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

На 16-й хвилині Альюне в штрафній намагався вибити м'яч з-під ніг Клімчука і вдарив його по нозі. Арбітр призначив пенальті у ворота "Ворскли". Епізод складний, але швидше за все арбітр правий. Захисник полтавчан частково зіграв у м'яч, але майже одночасно вдарив суперника в ногу. Тому не можна сказати, що спочатку Альюне зіграв у м'яч. Підстави для пенальті були.

На 76-й хвилині Кухаревич упав у штрафній після боротьби з гравцями "Ворскли". Арбітр за підсумками епізоду призначив кутовий. Це помилка. Форвард "Руху" відверто симулював і мав отримати жовту картку, а "Ворскла" – пробити штрафний удар.

Оцінка: 7 балів з 10.

"Дніпро-1" – "Інгулець"

Арбітр: Сергій Бойко. Для арбітражу матч був середньої складності. Одна з команд часто порушувала правила, і обидві команди допускали грубі фоли. На матчі працював VAR.

Головними для арбітражу були два епізоди. На 18-й хвилині Когут пробивав у ворота в штрафній, і м'яч вцілив у руку Сітчінаві. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Рука гравця "Інгульця" була в природному положенні, і він намагався заховати її за спину. Гри рукою не було, як і пенальті.

На 89-й хвилині Плохотнюк атакував Дугласа і врізався йому в ногу. Арбітр показав гравцеві "Інгульця" другу жовту картку і був правий. Фол дійсно був грубий і мав бути покараний попередженням.

Оцінка: 8 балів з 10.

Рейтинг арбітрів Прем'єр-ліги після 14 турів:

Середня оцінка та оцінки по турах:

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