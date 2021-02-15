Перший темношкірий гравець у збірній України: легіонер "Ворскли" висловив побажання

У збірній України виступало і продовжують грати кілька футболістів родом із-за кордону. Їхню когорту дещо несподівано захотів поповнити 20-річний легіонер полтавської "Ворскли" Наджееб Якубу. Він народився в Гані й має паспорт своєї батьківщини.

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Тим часом, після матчу "Зоря" – "Десна" спалахнув расистський скандал.

Про своє бажання Наджееб розповів YouTube-каналу "Бомбардир":

"Так, я хочу стати першим темношкірим гравцем збірної України. Якщо є така можливість, то я, звичайно ж, згоден. Я просто хочу цього. Мені подобається тут. Україна – мій другий дім. Неважливо, якого ми кольору шкіри, це – про серце. Якщо через три роки мене покличуть, я погоджуся".

До слова, Якубу любить розважальну мережу TikTok, де популярний його молодший одноклубник Амількар Коджові. В Україну він приїхав восени 2018 року. До цього Наджееб пробував сили першості Нігерії.

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Дивіться, як у неділю "Ворскла" зіграла з "Рухом" унічию:

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