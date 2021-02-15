Первый темнокожий игрок в сборной Украины: легионер "Ворсклы" высказал пожелание

В сборной Украины выступало и продолжают играть несколько футболистов родом из-за рубежа. Их когорту несколько неожиданно захотел пополнить 20-летний легионер полтавской "Ворсклы" Наджееб Якубу. Он родился в Гане и имеет паспорт своей родины.

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Тем временем, после матча "Заря" – "Десна" вспыхнул расистский скандал.

О своем желании Наджееб рассказал YouTube-каналу "Бомбардир":

"Да, я хочу стать первым темнокожим игроком сборной Украины. Если есть такая возможность, то я, конечно же, согласен. Я просто хочу этого. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Неважно, какого мы цвета кожи, это – о сердце. Если через три года меня позовут, я соглашусь".

К слову, Наджееб любит развлекательную сеть TikTok, где очень популярен его младший одноклубник Амилькар Коджови. В Украину он приехал в 2018 году. До этого пробовал свои силы первенстве Нигерии. Сайт Transfermarkt оценивает Якубу в 600 тысяч евро.

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