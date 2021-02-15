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Президент "Динамо" предложил играть чемпионат Украины в Турции

15 февраля, 10:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Игорь Суркис против матчей в холодную погоду

Вторую часть сезона киевское "Динамо" начало с победы над "Олимпиком". Матч состоялся в Киеве при минусовой температуре. А тренеру киевлян Мирче Луческу даже пришлось взять в руки лопату, чтобы расчистить поле от снега.

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"Думаю, учитывая столь низкую температуру воздуха, для всех команд было бы проще провести первые два тура второй части чемпионата в Турции. Если проведение этих матчей в срок было необходимо для национальной сборной. Или нужно было найти окна для проведения этих матчей позже. Мы же должны беречь наших футболистов. Если мы ценим наших футболистов, то они не могут играть на таком поле. Это касается не только "Динамо", но и всех клубов", – заявил президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью Профутбол Digital.

"Я не понимаю, для чего проводить чемпионат без зрителей в таких погодных условиях. Мы готовили поле стадиона "Динамо" всю зиму. И за 3-4 недели понимали, что будет такая погода, но в этой ситуации должны были реагировать компетентные органы, которые проводят чемпионат. Результат матча мог быть любым, но ведь любой футболист мог легко получить травму на таком поле – выйдите и посмотрите на него, это же каток! Подогрев поля во время игры держать включенным невозможно по правилам безопасности. В будущем все это нужно учесть. Повторюсь, на первом месте должна стоять забота о футболистах", – цитирует Суркиса сайт dynamo.kiev.ua.

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чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис

Источник: Dynamo.kiev.ua

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