Президент "Динамо" запропонував грати чемпіонат України в Туреччині

Другу частину сезону київське "Динамо" розпочало з перемоги над "Олімпіком". Матч відбувся у Києві за мінусової температури. А тренеру киян Мірчі Луческу навіть довелося взяти в руки лопату, щоб розчистити поле від снігу.

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"Думаю, з огляду на таку низьку температуру повітря, для всіх команд було б простіше провести перші два тури у другій частині чемпіонату в Туреччині. Якщо проведення цих матчів в строк було необхідно для національної збірної. Або потрібно було знайти вікна для проведення цих матчів пізніше. Ми ж повинні берегти наших футболістів. Якщо ми цінуємо наших футболістів, то вони не можуть грати на такому полі. Це стосується не тільки "Динамо", а й усіх клубів", – заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю Профутбол Digital.

"Я не розумію, для чого проводити чемпіонат без глядачів в таких погодних умовах. Ми готували поле стадіону "Динамо" всю зиму. І за 3-4 тижні розуміли, що буде така погода, але в цій ситуації повинні були реагувати компетентні органи, які проводять чемпіонат. Результат матчу міг бути будь-яким, але ж будь-який футболіст міг легко отримати травму на такому полі – вийдіть і подивіться на нього, це ж каток! Підігрів поля під час гри тримати включеним неможливо за правилами безпеки. В майбутньому все це потрібно врахувати. Повторюся, на першому місці повинна стояти турбота про футболістів", – цитує Суркіса сайт dynamo.kiev.ua.

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Огляд матчу "Динамо" – "Олімпік":

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