Болельщиков на трибуны пустят не везде: два матча чемпионата Украины пройдут без зрителей

Постановление властей о послаблении карантина в футболе для некоторых оказалось сюрпризом

С 20 по 22 февраля пройдет 15-й тур чемпионата Украины по футболу. На этой неделе Кабинет министров Украины наконец-то официально разрешил пускать зрителей на спортивные мероприятия. Однако не все матчи УПЛ пройдут с болельщиками на трибунах.

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Тем временем, матч чемпионата Украины перенесли из-за погодных условий.

Сегодня на официальном сайте "Александрии" сообщили, что матч местной команды с "Минаем" пройдет в суботу без публики. Мол, работники стадиона "Ника" не успевают привести в порядок трибуны из-за морозов и снегопада. Парадоксально, но рядом с этой новостью висит афиша с предложением... купить билет.

Также завтра без зрителей сыграют в Запорожье "Мариуполь" и "Заря" . Номинальным хозяином выступает клуб из Донецкой области, хотя постоянно на "Славутич-Арене" базируется луганская команда. Азовцы не продают билеты и ссылаются на то, что не успевают выполнить все санитарные нормы МОЗ.

. Номинальным хозяином выступает клуб из Донецкой области, хотя постоянно на "Славутич-Арене" базируется луганская команда. Азовцы не продают билеты и ссылаются на то, что не успевают выполнить все санитарные нормы МОЗ. В это же время "Шахтер" ведет продажу билетов на встречу с "Рухом" в воскресенье на столичном "Олимпийском". Цена обычных билетов – 50 и 100 грн, более дорогих – 200, 400/500 и 2000 грн.

Матч "Десна" – "Динамо" пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в воскресенье. Номинальным хозяином выступает клуб из Чернигова. Билеты на игру продают в интернете по 15 и 30 грн.

пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в воскресенье. Номинальным хозяином выступает клуб из Чернигова. Билеты на игру продают в интернете по 15 и 30 грн. Единственный матч субботы с болельщиками состоится на "Арене Львов". Руководство "Львова" на игру с "Колосом" пустит всех желающих бесплатно, но с учетом карантинных норм.

пустит всех желающих бесплатно, но с учетом карантинных норм. В воскресенье домашняя встреча "Ингульца" с "Ворсклой" пройдет... в Полтаве. Так договорились команды. О билетах ничего не пишут ни те, ни другие. "Ворскла" лишь приглашает на свой официально домашний поединок 27 февраля.

пройдет... в Полтаве. Так договорились команды. О билетах ничего не пишут ни те, ни другие. "Ворскла" лишь приглашает на свой официально домашний поединок 27 февраля. Донецкий "Олимпик" сыграет с "Днепром-1" в понедельник на киевском стадионе "Динамо". Встреча была перенесена с пятницы, но о допуске зрителей также ничего не сообщается.

На днях "Динамо" устроило двух игроков в чемпионат Польши.

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Вспомним, как "Александрия" играла с "Зарей" в декабре:

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