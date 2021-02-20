Шахаб забив перший гол за "Зорю" і приніс перемогу над "Маріуполем"

Матчем "Маріуполь" – "Зоря" сьогодні стартував 15-й тур чемпіонату України з футболу. Гості ведуть боротьбу за медалі УПЛ, а ось господарі застрягли в середині турнірної таблиці.

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Матч жваво почала "Зоря". Вже на 9-й хвилині в штангу попав Юрченко. Через пару хвилин вже Шабах втік один на один, але не зумів переграти воротаря "Маріуполя". Але новачок "Зорі" таки забив свій перший гол за луганську команду. На 34-й хвилині з меж штрафного Шахаб відправив м'яч під поперечину.

Нагадаємо, що в лютому Шахаб перейшов у "Зорю" з "Олімпіка".

Далі "Зоря" втратила ще пару моментів збільшити рахунок. Був шанс у Гладкого, не дали пробити Кочергіну. Приазовці в кінцівці зустрічі пішли вперед в надії відігратися. Упустив момент Кащук, не вистачило точності Танковському. Загалом, рахунок так і не змінився.

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"Маріуполь" – "Зоря" – 0:1

Гол: Шахаб (34)

Маріуполь: Гальчук, Биков, Чоботенко, Стасюк (Драмбаєв, 60), Кирюханцев, Чех (Петерман, 75), Мишньов (Кащук, 61), Очеретько, Танковський, Топалов (Кулієв, 75), Сікан (Кулаков, 70).

Зоря: Васіл, Жуніор Рейс, Вернидуб, Д. Фаворов, Кочергін, Хомченовський, Назаріна, Юрченко (Казаков, 88), Шахаб (Руфаті, 90), Сайядманеш, 11. Гладкий.

Турнірна таблиця

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