Команда Мілевського пробиває дно: клуб Артема знищили в Олександрії

Команда Артема Мілевського "Минай", яка перед 15-м туром перебувала на дні турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, вирішила це дно "пробити".
У суботньому поєдинку УПЛ "Минай" на виїзді зазнав нищівної поразки від "Олександрії", поступившись їй з "сухим" рахунком 0:3.
Ворота команди Мілевського вразили Лучкевич (40-а хвилина), Бондаренко (52-а) і Вантух (57-а).
При цьому Артем Мілевський весь матч проти "Олександрії" просидів на лавці запасних – тренер закарпатців Василь Кобін не випустив свою зірку навіть на заміну.
Дивіться всі голи "Олександрії" у ворота "Миная"
1:0 – Лучкевич
2:0 – Бондаренко
3:0 – Вантух
Раніше ми писали, що Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А у неї – любов з Вано.
Також ми розповідали, що Мілевський посварився з фоловером після попередньої поразки від "Львова". Підписник дорікнув Артемові в надмірно веселому настрої, на що футболіст відреагував: "Не треба засмучуватися, клоуне!"
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