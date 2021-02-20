Команда Мілевського пробиває дно: клуб Артема знищили в Олександрії

Зоряний ексдинамівець з лавки спостерігав, як його "Минай" програв 0:3 і закріпився на останньому місці

Команда Артема Мілевського "Минай", яка перед 15-м туром перебувала на дні турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, вирішила це дно "пробити".

Реклама

У суботньому поєдинку УПЛ "Минай" на виїзді зазнав нищівної поразки від "Олександрії", поступившись їй з "сухим" рахунком 0:3.

Ворота команди Мілевського вразили Лучкевич (40-а хвилина), Бондаренко (52-а) і Вантух (57-а).

При цьому Артем Мілевський весь матч проти "Олександрії" просидів на лавці запасних – тренер закарпатців Василь Кобін не випустив свою зірку навіть на заміну.

Дивіться всі голи "Олександрії" у ворота "Миная"

Реклама

1:0 – Лучкевич

2:0 – Бондаренко

3:0 – Вантух

Реклама

Артем Мілевський / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А у неї – любов з Вано.

Також ми розповідали, що Мілевський посварився з фоловером після попередньої поразки від "Львова". Підписник дорікнув Артемові в надмірно веселому настрої, на що футболіст відреагував: "Не треба засмучуватися, клоуне!"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама