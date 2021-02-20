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15-й тур УПЛ: анонс, трансляції, котирування

20 лютого, 09:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Динамо" і "Шахтар" повинні реабілітуватися за перше коло

15-й тур чемпіонату України розтягнувся на три дні. Гранди українського футбол – "Динамо" і "Шахтар" – після єврокубків зіграють свої поєдинки в УПЛ в неділю. Динамівці зустрінуться з "Десною", а "гірники" з "Рухом". Що цікаво, в першому колі матчі між цими командами завершилися внічию.

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Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України.

Субота, 20 лютого

14:00 "Маріуполь" – "Зоря"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 4.33 – 3.60 – 1.70

17:00 "Олександрія" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 1.60 – 3.30 – 5.75

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19:30 "Львів" – "Колос"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 3.60 – 3.10 – 2.00

Неділя, 21 лютого

14:00 "Інгулець" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 4.33 – 3.30 – 1.78

В тренді
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

17:00 "Шахтар" – "Рух"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.11 – 7.00 – 16.50

19:30 "Десна" – "Динамо"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 4.60 – 3.60 – 1.65

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Понеділок, 22 лютого

19:00 "Олімпік" – "Дніпро-1"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.00 – 3.10 – 2.25

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н П П В
6
ОлександріяОлександріяОле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забиті 20
Пропущені 18
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н Н П
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забиті 14
Пропущені 20
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забиті 13
Пропущені 24
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В

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