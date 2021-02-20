15-й тур УПЛ: анонс, трансляції, котирування

15-й тур чемпіонату України розтягнувся на три дні. Гранди українського футбол – "Динамо" і "Шахтар" – після єврокубків зіграють свої поєдинки в УПЛ в неділю. Динамівці зустрінуться з "Десною", а "гірники" з "Рухом". Що цікаво, в першому колі матчі між цими командами завершилися внічию.
Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України.
Субота, 20 лютого
14:00 "Маріуполь" – "Зоря"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 4.33 – 3.60 – 1.70
17:00 "Олександрія" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 1.60 – 3.30 – 5.75
19:30 "Львів" – "Колос"
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 3.60 – 3.10 – 2.00
Неділя, 21 лютого
14:00 "Інгулець" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 4.33 – 3.30 – 1.78
17:00 "Шахтар" – "Рух"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.11 – 7.00 – 16.50
19:30 "Десна" – "Динамо"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 4.60 – 3.60 – 1.65
Понеділок, 22 лютого
19:00 "Олімпік" – "Дніпро-1"
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.00 – 3.10 – 2.25
Турнірна таблиця
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