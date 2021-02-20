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15-й тур УПЛ: анонс, трансляции, котировки

20 февраля, 09:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Динамо" и "Шахтер" должны реабилитироваться за первый круг

15-й тур чемпионата Украинырастянулся на три дня. Гранды украинского футбол – "Динамо" и "Шахтер" – после еврокубков сыграют свои поединки в УПЛ в воскресенье. Динамовцы встретятся с "Десной", а "горняки" с "Рухом". Что интересно, в первом круге матчи между этими командами завершились вничью.

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Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.

Суббота, 20 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 4.33 – 3.60 – 1.70

17:00 "Александрия" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.60 – 3.30 – 5.75

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19:30 "Львов" – "Колос"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.60 – 3.10 – 2.00

Воскресенье, 21 февраля

14:00 "Ингулец" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 4.33 – 3.30 – 1.78

В тренде
Комфортная победа в Израиле: "Шахтер" обыграл "Маккаби"

17:00 "Шахтер" – "Рух"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.11 – 7.00 – 16.50

19:30 "Десна" – "Динамо"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 4.60 – 3.60 – 1.65

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Понедельник, 22 февраля

19:00 "Олимпик" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.25

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ЗаряЗаряЗар
13
6
5
2
25
11
14
23
Забитые 25
Пропущеные 11
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н П П В
6
АлександрияАлександрияАле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забитые 20
Пропущеные 18
Разница 2
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: В Н Н П В
11
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: В П П П П
12
ИнгулецИнгулецИнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забитые 13
Пропущеные 19
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забитые 13
Пропущеные 24
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В

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