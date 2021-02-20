15-й тур УПЛ: анонс, трансляции, котировки

15-й тур чемпионата Украинырастянулся на три дня. Гранды украинского футбол – "Динамо" и "Шахтер" – после еврокубков сыграют свои поединки в УПЛ в воскресенье. Динамовцы встретятся с "Десной", а "горняки" с "Рухом". Что интересно, в первом круге матчи между этими командами завершились вничью.
Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.
Суббота, 20 февраля
14:00 "Мариуполь" – "Заря"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 4.33 – 3.60 – 1.70
17:00 "Александрия" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.60 – 3.30 – 5.75
19:30 "Львов" – "Колос"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.60 – 3.10 – 2.00
Воскресенье, 21 февраля
14:00 "Ингулец" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 4.33 – 3.30 – 1.78
17:00 "Шахтер" – "Рух"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.11 – 7.00 – 16.50
19:30 "Десна" – "Динамо"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 4.60 – 3.60 – 1.65
Понедельник, 22 февраля
19:00 "Олимпик" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.25
Турнирная таблица
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