15-й тур УПЛ: анонс, трансляции, котировки

"Динамо" и "Шахтер" должны реабилитироваться за первый круг

15-й тур чемпионата Украинырастянулся на три дня. Гранды украинского футбол – "Динамо" и "Шахтер" – после еврокубков сыграют свои поединки в УПЛ в воскресенье. Динамовцы встретятся с "Десной", а "горняки" с "Рухом". Что интересно, в первом круге матчи между этими командами завершились вничью.

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Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.

Суббота, 20 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 4.33 – 3.60 – 1.70

17:00 "Александрия" – "Минай"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 1.60 – 3.30 – 5.75

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19:30 "Львов" – "Колос"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 3.60 – 3.10 – 2.00

Воскресенье, 21 февраля

14:00 "Ингулец" – "Ворскла"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 4.33 – 3.30 – 1.78

17:00 "Шахтер" – "Рух"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.11 – 7.00 – 16.50

19:30 "Десна" – "Динамо"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 4.60 – 3.60 – 1.65

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Понедельник, 22 февраля

19:00 "Олимпик" – "Днепр-1"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.25

Турнирная таблица

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