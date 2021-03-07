Українська
$ 27,76
33,41

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Проклятие имени Селезнева! "Колос" снова не смог реализовать пенальти

7 марта, 22:05

Олег Люлька Олег Люлька

Команду из Ковалевки в третий раз за неделю постигла неудача с 11-метровыми. Может, стоит все-таки вернуть Селю?

Не везет "Колосу" с пенальти! В последнем воскресном матче 17-го тура УПЛ команда из Ковалевки в Кропивницком сыграла вничью 0:0 с "Ингульцом", не реализовав 11-метровый на 87-й минуте.

Реклама

Удар экс-динамовца Ориховского с "точки" в правом от себе углу парировал вратарь "Ингульца" Малыш.

Видео нереализованного пенальти "Колоса"

Это уже третья за неделю неудача "Колоса", связанная с нереализованными пенальти.

Реклама

Напомним, на прошлых выходных команда Костышина проиграла дома в УПЛ "Руху" 1:2, при этом на 90-й минуте при счете 1:1 пенальти у "Колоса" не смог реализовать капитан Гавриш – его удар отбил кипер львовян.

А спустя несколько дней в 1/4 Кубка Украины "Колос" в серии пенальти проиграл "Динамо".

Напомним, что прошлой осенью штатным пенальтистом "Колоса" был Евгений Селезнев, реализовавший пять 11-метровых ударов. Перед стартом весенней части сезона "Колос" отчислил Селезнева после скандала с нарушением режима. И теперь, возможно, уже и жалеет об этом.

Реклама

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

"Ингулец" – "Колос" – 0:0
На 87-й минуте Ориховский ("Колос") не реализовал пенальти (сейв вратаря)

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
7
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забитые 12
Пропущеные 32
Разница -20
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Обзор матча "Ингулец" – "Колос" (0:0)

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Евгений Селезнев Колос Ковалевка Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча "Шахтер" – "Заря"Футбол
Беби-бум в
Беби-бум в "Динамо": королева шелка подарила футболисту сына и "тонула" в шарахЧУ по футболу
Такого жена капитана
Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылкеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять