Розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України з футболу

Усі сім матчів 17-го туру чемпіонату країни можна подивитися по телебаченню. У ці дні лідери проводять заочне протистояння, перевіряючи на міцність команд з нижньої частини турнірної таблиці.
Тим часом, Мілевський загрожує "Динамо" перед матчем УПЛ, але гол пообіцяв не святкувати. До речі, поєдинок "Минаю" повинен був відбутися в Ужгороді, але через складну ситуацію на Закарпатті з коронавірусом його перенесли до Києва.
До вашої уваги – розклад всіх ігор, трансляцій на ТБ і в інтернеті, результати і турнірна таблиця.
Субота, 6 березня
14:00 "Маріуполь" – "Ворскла", ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 3.80 – 3.15 – 2.10
17:00 "Олімпік" – "Шахтар", ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 12.50 – 6.70 – 1.20
Неділя, 7 березня
14:00 "Динамо" – "Минай", ТБ: "2+2"
Букмекери: 1.30 – 5.00 – 11.00
17:00 "Зоря" – "Львів", ТБ: "Уніан"
Букмекери: 1.32 – 4.80 – 11.50
19:30 "Інгулець" – "Колос", ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 3.20 – 3.15 – 2.35
Понеділок, 8 березня
14:00 "Рух" – "Десна", ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 3.55 – 3.45 – 2.05
14:00 "Дніпро-1" – "Олександрія", ТБ: "Уніан"
Букмекери: 2.85 – 3.40 – 2.50
Дивіться трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.
Читайте також: Луческу рятує "Динамо" – в Києві пройде незвичайний матч.
Турнірна таблиця:
Раніше брати Суркіси ледь не продали "Динамо" російському мільярдерові.
Дивіться, як "Шахтар" програв "Агробізнесу" в Кубку України:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк