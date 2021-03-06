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Розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України з футболу

6 березня, 09:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Перший весняний тур вітчизняної Прем'єр-ліги проходить впродовж трьох днів

Усі сім матчів 17-го туру чемпіонату країни можна подивитися по телебаченню. У ці дні лідери проводять заочне протистояння, перевіряючи на міцність команд з нижньої частини турнірної таблиці.

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Тим часом, Мілевський загрожує "Динамо" перед матчем УПЛ, але гол пообіцяв не святкувати. До речі, поєдинок "Минаю" повинен був відбутися в Ужгороді, але через складну ситуацію на Закарпатті з коронавірусом його перенесли до Києва.

До вашої уваги – розклад всіх ігор, трансляцій на ТБ і в інтернеті, результати і турнірна таблиця.

Субота, 6 березня

14:00 "Маріуполь" – "Ворскла", ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 3.80 – 3.15 – 2.10

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17:00 "Олімпік" – "Шахтар", ТБ: "Футбол 2"
Букмекери: 12.50 – 6.70 – 1.20

Неділя, 7 березня

14:00 "Динамо" – "Минай", ТБ: "2+2"
Букмекери: 1.30 – 5.00 – 11.00

17:00 "Зоря" – "Львів", ТБ: "Уніан"
Букмекери: 1.32 – 4.80 – 11.50

19:30 "Інгулець" – "Колос", ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 3.20 – 3.15 – 2.35

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Понеділок, 8 березня

14:00 "Рух" – "Десна", ТБ: "Футбол 1"
Букмекери: 3.55 – 3.45 – 2.05

14:00 "Дніпро-1" – "Олександрія", ТБ: "Уніан"
Букмекери: 2.85 – 3.40 – 2.50

Дивіться трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.

Читайте також: Луческу рятує "Динамо" – в Києві пройде незвичайний матч.

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Турнірна таблиця:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забиті 32
Пропущені 12
Різниця 20
Результати останніх матчів: П В Н В В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н Н Н П
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забиті 16
Пропущені 23
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

Раніше брати Суркіси ледь не продали "Динамо" російському мільярдерові.

Дивіться, як "Шахтар" програв "Агробізнесу" в Кубку України:

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