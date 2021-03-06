Українська
$ 27,76
33,41

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу

6 марта, 09:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Первый весенний тур отечественной Премьер-лиги проходит в течение трех дней

Все семь матчей 17-го тура чемпионата страны можно посмотреть по телевидению. В эти дни лидеры проводят заочное противостояние, проверяя на прочность команд из нижней части турнирной таблицы.

Реклама

Тем временем, Милевский угрожает "Динамо" перед матчем УПЛ, но гол пообещал не праздновать. Кстати, поединок "Миная" должен был состояться в Ужгороде, но из-за сложной ситуации на Закарпатье с коронавирусом его перенесли в Киев.

Вашему вниманию – расписание всех игр, трансляций на ТВ и в интернете, результаты и турнирная таблица.

Суббота, 6 марта

14:00 "Мариуполь" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.80 – 3.15 – 2.10

Реклама

17:00 "Олимпик" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 12.50 – 6.70 – 1.20

Воскресенье, 7 марта

14:00 "Динамо" – "Минай", ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.30 – 5.00 – 11.00

17:00 "Заря" – "Львов", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 1.32 – 4.80 – 11.50

19:30 "Ингулец" – "Колос", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.20 – 3.15 – 2.35

Реклама

Понедельник, 8 марта

14:00 "Рух" – "Десна", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.55 – 3.45 – 2.05

14:00 "Днепр-1" – "Александрия", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 2.85 – 3.40 – 2.50

Смотрите трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

Читайте также:Луческу спасает "Динамо" – в Киеве пройдет необычный матч.

Реклама

Турнирная таблица:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забитые 33
Пропущеные 13
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забитые 32
Пропущеные 12
Разница 20
Результаты последних матчей: П В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
15
8
5
2
27
11
16
29
Забитые 27
Пропущеные 11
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н Н П
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забитые 22
Пропущеные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П Н В
9
МариупольМариупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забитые 16
Пропущеные 23
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забитые 12
Пропущеные 29
Разница -17
Результаты последних матчей: В П П Н П
13
ИнгулецИнгулецИнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забитые 11
Пропущеные 33
Разница -22
Результаты последних матчей: П П В Н Н

Ранее братья Суркисы едва не продали "Динамо" российскому миллиардеру.

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Агробизнесу" в Кубке Украины:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол расписание результаты трансляция чемпионат Украины УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча "Шахтер" – "Заря"Футбол
Беби-бум в
Беби-бум в "Динамо": королева шелка подарила футболисту сына и "тонула" в шарахЧУ по футболу
Такого жена капитана
Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылкеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять