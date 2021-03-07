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После увольнения борца за украинский язык "Львов" разгромно проиграл "Заре"

7 марта, 18:54

Олег Люлька Олег Люлька

Луганчане забили четыре "сухих" мяча аутсайдерам чемпионата – смотрите, как это было

В воскресном матче 17-го тура УПЛ "Заря" в Запорожье разгромила ФК "Львов" 4:0. По дублю на своей счет еще в первом тайме записали форварды луганчан – 33-летний украинец Александр Гладкий и 19-летний иранец Аллахьяр Сайядманеш.

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Видео голов "Зари" в ворота "Львова"

"Заря"- "Львов" – 1:0. Гладкий, 9

"Заря" – "Львов" – 2:0. Сайядманеш, 13

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"Заря" – "Львов" – 3:0. Гладкий, 16

"Заря" – "Львов" – 4:0. Сайядманеш, 39

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Аллахьяр Сайядманеш

Аллахьяр Сайядманеш / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Это поражение аутсайдера УПЛ "Львова" стало первым после назначения новым главным тренером команды бывшего игрока "Динамо" Анатолия Бессмертного.

Отметим, что предыдущий тренер "Львова" Виталий Шумский в феврале стал известен на всю Украину. Во время матча с "Колосом" во Львове тренер спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: Почему вы разговариваете со мной на русском? И увидел перед собой "горчичник" от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.

По словам Шумского, причиной его отставки стал не языковой скандал, а негативные результаты команды.

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Что касается "Зари", то благодаря воскресному разгрому "Львова" лугачане продолжают погоню за "Динамо" и "Шахтером" в УПЛ, отставая от них на 8 и 4 очка соответственно, но имея одну игру в запасе.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
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16
2
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12
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1
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-9
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Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П Н
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ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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видео голов чемпионат Украины Заря Луганск ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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