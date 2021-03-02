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Тренер "Львова" рассказал о своем увольнении: язык здесь не причем

2 марта, 11:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виталий Шумский философски отнесся к своей отставке после поражения от "Динамо"

В первый день весны один из клубов чемпионата Украины поменял наставника. Как мы писали, тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова". 48-летний Виталий Шумский покинул лагерь аутсайдера Премьер-лиги.

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Специалист рассказал телеканалу "Футбол", как с ним расстались. Также он заметил, что недавний языковой скандал не имеет к этому никакого отношения:

"Тяжело на душе. Еще недавно я был на стадионе, на матч с "Динамо" пришли семь тысяч болельщиков. А потом позвонил генеральный директор клуба, чтобы мы с помощником приехали на базу. У нас спросили, как настроение, а после этого поблагодарили за работу.

Эта новость не стала для меня шоком. Я отношусь к работе тренера по-философски. Если есть результат – все хорошо, если результат негативный – надо быть готовым к последствиям. Мы договорились разорвать контракт по обоюдному согласию. О конкретных причинах расставания нам не сказали. Мы в двух словах переговорили и пришли к выводу, что лучше разойтись".

Тем временем, инсайдеры сообщают, что экс-футболист "Динамо" возглавил львовскую команду. С "горожанами" будет работать Анатолий Бессмертный.

Смотрите обзор матча "Львов" – "Динамо" в минувшем туре УПЛ:

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увольнение футбол причины чемпионат Украины ФК Львов Виталий Шумский
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