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Бессмертный во Львове: экс-игрок "Динамо" сменил тренера, не желавшего слышать русский

2 марта, 16:39

Елена Павлова Елена Павлова

Наставник впервые будет работать с командой элиты

Украинский тренер Анатолий Бессмертный официально возглавил "Львов". 52-летний специалист сменил на тренерском мостике Виталия Шумского. Ассистентом тренера стал Эдуард Павлов.

"Приятно оказаться во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую ​​команду – с амбициями. Ситуация у клуба сейчас не из лучших. Но надо поднимать команду выше в таблице. "Львов" этого заслуживает. Надеюсь, ребята примут те идеи, тенденции футбола, которые мы будем им предлагать. Нужно улучшать игру как в обороне, так и в атакующей работе, в переходах", – цитирует Бессмертного "Львов".

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Анатолий Бессмертный возглавил "Львов"

Анатолий Бессмертный возглавил "Львов" / Фото: ФК "Львов"

Бессмертный – уроженец Киева, в 1992-94 гг. играл в "Динамо", становился чемпионом и обладателем Кубка страны. С приходом Йожефа Сабо был переведен в дубль, а вскоре покинул Украины. Выступал за несколько российских команд, а завершал карьеру игрока в черкасском "Днепре".

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Бессмертный тренировал коллективы второго дивизиона: "Полтаве", "Сумах", "Полесье", черкасский "Днепр". С командой Премьер-лиги ему придется работать впервые. Сейчас "Львов" находится на последнем, 14-м, месте в УПЛ, так что коучу придется решать задачу сохранения прописки в элите.

Анатолий Бессмертный

Анатолий Бессмертный

Отметим, что предыдущий тренер "Львова" Шумский в феврале стал известен на всю Украину. Во время матча с "Колосом" во Львове тренер спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой "горчичник" от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.

Смотрите, как "Львов" играл в чемпионате Украины

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тренер чемпионат Украины ФК Львов УПЛ Анатолий Бессмертный
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