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Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"

1 марта, 15:24

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Виталий Шумский больше не работает с клубом УПЛ

Сегодня исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" Виталий Шумский покинул расположение команды. Клуб и наставник расторгли контракт по соглашению сторон.

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Напомним, неделю назад Шумский стал известен на всю Украину. Во время матча с "Колосом" во Львове тренер спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой "горчичник" от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.

"Почему за столько лет судьям нельзя было овладеть государственным языком? Значит, они не хотели. Значит, украинский язык не их родной. Да и сама Украина не их родное государство, наверное. Я могу говорить по-русски так же, как на украинском. Дома могу говорить как хочу. Но в публичных местах такого не может быть", – возмущается Шумский.

И не понимает, за что на него намерен подать в суд киевский арбитр Николай Кривоносов.

Напомним, Виталий Шумский принял "Львов" в октябре 2020 года. Под его руководством "горожане" провели 9 матчей в рамках УПЛ. За это время львовяне одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и еще 4 раза уступили, сообщает сайт ПФК "Львов".

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Вчера "Львов" уступил киевскому "Динамо" в матче чемпионата Украины.

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тренер ФК Львов Виталий Шумский
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