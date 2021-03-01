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Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

1 березня, 15:24

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Віталій Шумський більше не працює з клубом УПЛ

Сьогодні виконувач обов'язків головного тренера ПФК "Львів" Віталій Шумський покинув розташування команди. Клуб і наставник розірвали контракт з обопільної згоди.

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Нагадаємо, тиждень тому Шумський став відомий на всю Україну. Під час матчу з "Колосом" у Львові тренер запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: "Чому ви розмовляєте зі мною російською?"І побачив перед собою "гірчичник" від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.

"Чому за стільки років суддям не можна було опанувати державну мову? Значить, вони не хотіли. Значить, українська мова – не їхня рідна. Та й сама Україна – не їхня рідна держава, напевно. Я можу говорити російською так само, як українською. Дома можу говорити як хочу. Але в публічних місцях такого не може бути", – обурюється Шумський.

І не розуміє, за що на нього має намір подати в суд київський арбітр Микола Кривоносов.

Нагадаємо, Віталій Шумський прийняв "Львів" у жовтні 2020 року. Під його керівництвом "містяни" провели 9 матчів в УПЛ. За цей час львів'яни вибороли 3 перемоги, двічі зіграли внічию і ще 4 рази поступилися, повідомляє сайт ПФК "Львів".

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Вчора "Львів" поступився київському "Динамо" в матчі чемпіонату України.

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тренер ФК Львів Віталій Шумський
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