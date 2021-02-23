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Арбітр подає в суд на тренера, який "отримав жовту картку за українську мову"

23 лютого, 07:05

Олег Люлька Олег Люлька

Рефері Микола Кривоносов вважає звинувачення тренера "Львова" Віталія Шумського наклепом

Четвертий арбітр скандального матчу "Львів" – "Колос" (0: 2) Микола Кривоносов планує звернутися до суду за наклеп після інциденту з головним тренером господарів Віталієм Шумським. Про це повідомляє "Бомбардир".

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Нагадаємо, тренер "Львова" отримав попередження на 67-й хвилині зустрічі. Як заявив Шумський, головний арбітр Віктор Копієвський покарав його жовтою карткою через зауваження на адресу четвертого судді Кривоносова з вимогою говорити українською мовою.

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки", – заявив Віталій Шумський після матчу

За словами ж арбітрів, тренер отримав "гірчичник" за системні зауваження в грубій формі на адресу суддів та публічні претензії протягом гри.

Віталій Шумський. Жовта картка

Віталій Шумський. Жовта картка / Фото: Канал Футбол

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Шумський і Кривоносов

Шумський і Кривоносов / Фото: Канал Футбол

Шумський і Кривоносов

Шумський і Кривоносов

Відзначимо, що комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу ініціював перевірку з приводу цього скандалу у Львові. Арбітри вже дали свої пояснення.

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Разом з тим мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до президента УАФ Андрію Павелка з проханням надати пояснення щодо інциденту.

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мова українська мова арбітр ФК Львів Віталій Шумський
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