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Арбитр подает в суд на тренера, "получившего желтую карточку за украинский язык"

23 февраля, 07:05

Олег Люлька Олег Люлька

Рефери Николай Кривоносов считает обвинения тренера "Львова" Виталия Шумского клеветой

Четвертый арбитр скандального матча "Львов" – "Колос" (0:2) Николай Кривоносов планирует обратиться в суд за клевету после инцидента с главным тренером хозяев Виталием Шумским. Об этом сообщает "Бомбардир".

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Напомним, тренер "Львова" получил предупреждение на 67-й минуте встречи. Как заявил Шумский, главный арбитр Виктор Копиевский наказал его желтой карточкой из-за замечания в адрес четвертого судьи Кривоносова с требованием говорить на украинском языке.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки", – заявил Виталий Шумский после матча

По словам же арбитров, тренер получил "горчичник" за системные замечания в грубой форме в адрес судей и публичные претензии в течение игры.

Виталий Шумский. Желтая карточка

Виталий Шумский. Желтая карточка / Фото: Канал Футбол

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Шумский и Кривоносов

Шумский и Кривоносов / Фото: Канал Футбол

Шумский и Кривоносов

Шумский и Кривоносов

Отметим, что комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола инициировал проверку по этому скандалу во Львове. Арбитры уже написали свои пояснения.

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Вместе с тем языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к президенту УАФ Андрею Павелко с просьбой дать объяснения по инциденту.

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язык украинский язык арбитр ФК Львов Виталий Шумский
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