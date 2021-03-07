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Після звільнення борця за українську мову "Львів" розгромно програв "Зорі"

7 березня, 18:54

Олег Люлька Олег Люлька

Луганці забили чотири "сухі" м'ячі аутсайдерам чемпіонату – дивіться, як це було

У недільному матчі 17-го туру УПЛ "Зоря" в Запоріжжі розгромила ФК "Львів" 4:0. По дублю на свій рахунок ще в першому таймі записали форварди луганців – 33-річний українець Олександр Гладкий і 19-річний іранець Аллах'яр Саядманеш.

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Відео голів "Зорі" у ворота "Львова"

"Зоря" – "Львів" – 1:0. Гладкий, 9

"Зоря" – "Львів" – 2:0. Саядманеш, 13

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"Зоря" – "Львів" – 3:0. Гладкий, 16

"Зоря" – "Львів" – 4:0. Саядманеш, 39

В тренді
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Аллах'яр Саядманеш

Аллах'яр Саядманеш / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Ця поразка аутсайдера УПЛ "Львова" стало першою після призначення новим головним тренером команди колишнього гравця "Динамо" Анатолія Безсмертного.

Відзначимо, що попередній тренер "Львова" Віталій Шумський в лютому став відомий на всю Україну. Під час матчу з "Колосом" у Львові тренер запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: Чому ви розмовляєте зі мною російською? І побачив перед собою "гірчичник" від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.

За словами Шумського, причиною його відставки став не мовний скандал, а негативні результати команди.

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Що стосується "Зорі", то завдяки недільному розгрому "Львова" луганці продовжують гонитву за "Динамо" і "Шахтарем" в УПЛ, відстаючи від них на 8 і 4 очки відповідно, але маючи одну гру в запасі.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
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Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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відео голів чемпіонат України Зоря Луганськ ФК Львів

Джерело: Сегодня|Спорт

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