Після звільнення борця за українську мову "Львів" розгромно програв "Зорі"

У недільному матчі 17-го туру УПЛ "Зоря" в Запоріжжі розгромила ФК "Львів" 4:0. По дублю на свій рахунок ще в першому таймі записали форварди луганців – 33-річний українець Олександр Гладкий і 19-річний іранець Аллах'яр Саядманеш.
Відео голів "Зорі" у ворота "Львова"
"Зоря" – "Львів" – 1:0. Гладкий, 9
"Зоря" – "Львів" – 2:0. Саядманеш, 13
"Зоря" – "Львів" – 3:0. Гладкий, 16
"Зоря" – "Львів" – 4:0. Саядманеш, 39
Ця поразка аутсайдера УПЛ "Львова" стало першою після призначення новим головним тренером команди колишнього гравця "Динамо" Анатолія Безсмертного.
Відзначимо, що попередній тренер "Львова" Віталій Шумський в лютому став відомий на всю Україну. Під час матчу з "Колосом" у Львові тренер запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: Чому ви розмовляєте зі мною російською? І побачив перед собою "гірчичник" від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.
За словами Шумського, причиною його відставки став не мовний скандал, а негативні результати команди.
Що стосується "Зорі", то завдяки недільному розгрому "Львова" луганці продовжують гонитву за "Динамо" і "Шахтарем" в УПЛ, відстаючи від них на 8 і 4 очки відповідно, але маючи одну гру в запасі.
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