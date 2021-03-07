Після звільнення борця за українську мову "Львів" розгромно програв "Зорі"

Луганці забили чотири "сухі" м'ячі аутсайдерам чемпіонату – дивіться, як це було

У недільному матчі 17-го туру УПЛ "Зоря" в Запоріжжі розгромила ФК "Львів" 4:0. По дублю на свій рахунок ще в першому таймі записали форварди луганців – 33-річний українець Олександр Гладкий і 19-річний іранець Аллах'яр Саядманеш.

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Відео голів "Зорі" у ворота "Львова"

"Зоря" – "Львів" – 1:0. Гладкий, 9

"Зоря" – "Львів" – 2:0. Саядманеш, 13

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"Зоря" – "Львів" – 3:0. Гладкий, 16

"Зоря" – "Львів" – 4:0. Саядманеш, 39

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Аллах'яр Саядманеш / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Ця поразка аутсайдера УПЛ "Львова" стало першою після призначення новим головним тренером команди колишнього гравця "Динамо" Анатолія Безсмертного.

Відзначимо, що попередній тренер "Львова" Віталій Шумський в лютому став відомий на всю Україну. Під час матчу з "Колосом" у Львові тренер запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: Чому ви розмовляєте зі мною російською? І побачив перед собою "гірчичник" від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.

За словами Шумського, причиною його відставки став не мовний скандал, а негативні результати команди.

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Що стосується "Зорі", то завдяки недільному розгрому "Львова" луганці продовжують гонитву за "Динамо" і "Шахтарем" в УПЛ, відстаючи від них на 8 і 4 очки відповідно, але маючи одну гру в запасі.

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