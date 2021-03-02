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Безсмертний у Львові: ексгравець "Динамо" змінив тренера, який не бажав чути російську

2 березня, 16:39

Олена Павлова Олена Павлова

Наставник вперше буде працювати з командою еліти

Український тренер Анатолій Безсмертний офіційно очолив "Львів". 52-річний фахівець змінив на тренерському містку Віталія Шумського. Асистентом тренера став Едуард Павлов.

"Приємно опинитися у Львові, де починався мій шлях у великий футбол. Звичайно, є і невелике хвилювання, прийняв таку команду – з амбіціями. Ситуація у клубу нині не з найкращих. Але треба піднімати команду вище в таблиці. "Львів" на це заслуговує. Сподіваюся, хлопці сприймуть ті ідеї, тенденції футболу, які ми будемо їм пропонувати. Потрібно поліпшувати гру як в обороні, так і в атакувальній роботі, у переходах", – цитує Безсмертного Львів.

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Анатолій Безсмертний очолив "Львів"

Анатолій Безсмертний очолив "Львів" / Фото: ФК "Львов"

Безсмертний – уродженець Києва, у 1992-1994 роках грав у "Динамо", ставав чемпіоном і володарем Кубка країни. Після приходу Йожефа Сабо був переведений у дубль, а незабаром покинув Україну. Виступав за кілька російських команд, а завершував кар'єру гравця в черкаському "Дніпрі".

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Безсмертний тренував колективи другого дивізіону: "Полтаву", "Суми", "Полісся", черкаський "Дніпро". З командою Прем'єр-ліги йому доведеться працювати вперше. Нині "Львів" розміщується на останньому, 14-му місці в УПЛ, тому коучу доведеться вирішувати завдання збереження прописки в еліті.

Зазначимо, що попередній тренер "Львова" Шумський у лютому став відомий на всю Україну. Під час матчу з "Колосом" у Львові тренер запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: Чому ви розмовляєте зі мною російською? І побачив перед собою "гірчичник" від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.

Дивіться, як "Львів" грав у чемпіонаті України

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тренер чемпіонат України ФК Львів УПЛ Анатолій Безсмертний
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