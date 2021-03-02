Тренер "Львова" розповів про своє звільнення: мова тут ні до чого

Віталій Шумський філософськи поставився до своєї відставки після поразки від "Динамо"

У перший день весни один з клубів чемпіонату України поміняв наставника. Як ми писали, тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова". 48-річний Віталій Шумський покинув табір аутсайдера Прем'єр-ліги.

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Фахівець розповів телеканалу "Футбол", як із ним розлучилися. Також він зауважив, що недавній мовний скандал не має до цього ніякого відношення:

"Важко на душі. Ще недавно я був на стадіоні, на матч з "Динамо" прийшли сім тисяч уболівальників. А потім подзвонив генеральний директор клубу, щоб ми з помічником приїхали на базу. У нас запитали, як настрій, а після цього подякували за роботу. Ця новина не стала для мене шоком. Я ставлюся до роботи тренера по-філософськи. Якщо є результат – все добре, якщо результат негативний – треба бути готовим до наслідків. Ми домовилися розірвати контракт за обопільною згодою. Про конкретні причини розставання нам не сказали. Ми в двох словах переговорили і прийшли до висновку, що краще розійтися".

Тим часом, інсайдери повідомляють, що ексфутболіст "Динамо" очолив львівську команду . Із "містянами" буде працювати Анатолій Безсмертний.

Дивіться огляд матчу "Львів" – "Динамо" в минулому турі УПЛ:

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