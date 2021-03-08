Оце так "страва"! Cпортсменка "подала" себе на стіл повністю голою

Словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, повністю голе фото якої не так давно забанили в Instagram, взялася за старе.

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Сексапільна красуня знову опублікувала знімок, на якому вона оголена на сто відсотків.

У такому вигляді Яворчекова "подала" сама себе на стіл. Оце так "страва"...

"Мова тіла", – так Люсія підписала в Instagram цю фотографію, на якій вона позує в чому мати народила

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Тему "мови голого тіла" Яворчекова продовжила на пляжі.

"Бомба", "Богиня", "Райська краса", – пишуть фоловери Люсії Яворчекової

До речі, про фоловерів. На хвилі нових відвертих знімків словачка подолала планку в два мільйони підписників.

Дивіться більше фото Люсії Яворчекової

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Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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