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Чого хочуть дівчата? Секс зранку, абонемент на Мальдіви: дружина футболіста дає відповіді

8 березня, 16:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Анна Кравець дає підказки чоловікам, що дарувати коханим на 8 Березня

Дружина гравця турецького "Коньяспора" і збірної України Артема Кравця Анна привітала дівчат з 8 Березня і розкрила секрет, про що ж насправді мріють дівчата. Визначити найпотаємніші бажання їй допомогли подруги. Насолоджуємося і записуємо:

  • Любов, щастя, вірність, секс, веселощі, друзі, реалізація
  • Квіти без приводу, подорожі, сюрпризи, подарунки
  • "Мак" (завжди), чіпси (іноді), вінішко і шампусік (теж завжди).
  • Спати
  • На вагах завжди 48, сиськи другого розміру, обличчя і тіло щоб назавжди таке, як зараз
  • Волосся щоб не росли де не треба
  • І знову спати
  • Щоб всі близькі були здорові. І всі дітки
  • "Макдональдс" в ліжко на 8 Березня
  • Щастя в дрібницях, радіти прогулянці і чашці кави
  • Допомога по дому хоча б на вихідних, приготувати яєчню
  • Обнимашки і поцілунки ночами
  • Час в компанії друзів під пісні і шампанське, або шашлики
  • Допомога бездомним і хворим тваринам, почуття щастя від цього
  • Смажена картопля з кефіром в ліжко
  • Турбота і увага, романтична вечеря, нову білізну, весняні квіти
  • Секс, сільодку з картоплею и півасік, щоб пішов на весь день кудись и дав потусити з бейбами
  • "Мак" на сніданок в ліжко
  • В першу чергу, любов
  • Турбота, увага
  • Відчувати всередині себе щасливою
  • Біг dік
  • Щоб ніхто не ... мізки, ні мужик, ні сусіди, ні на роботі
  • Безкоштовний абонемент на Мальдіви
  • Ранковий!!! Секс
  • Багато квітів
  • Увага
  • Кохання
  • гроші
  • романтика

Анна Кравець залишилася задоволена відповідями подружок, а також склала свій список бажань:

  • Здорові діти та близькі
  • Гармонія всередині мене, відчуття щастя
  • Досягнення цілей
  • Почуття гордості і задоволення, коли допомагаєш іншим
  • Компліменти і приємні слова. Всі дівчата люблять вухами!!! Це 100%. Чоловіки, не забувайте про це
  • Подорожі
  • Розвиток, спорт
  • Особистий простір
  • Сама крута тачка (я все ще її чекаю)
  • Зовнішній вигляд щоб був на топчик, все... з голови до п'ят
  • Оточення хорошими людьми
  • І так, безкоштовний абонемент на Мальдіви (погоджуся повністю з цим пунктом)

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8 Березня Анна Кравець WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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