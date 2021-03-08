Чого хочуть дівчата? Секс зранку, абонемент на Мальдіви: дружина футболіста дає відповіді

Анна Кравець дає підказки чоловікам, що дарувати коханим на 8 Березня

Дружина гравця турецького "Коньяспора" і збірної України Артема Кравця Анна привітала дівчат з 8 Березня і розкрила секрет, про що ж насправді мріють дівчата. Визначити найпотаємніші бажання їй допомогли подруги. Насолоджуємося і записуємо:

Любов, щастя, вірність, секс, веселощі, друзі, реалізація

Квіти без приводу, подорожі, сюрпризи, подарунки

"Мак" (завжди), чіпси (іноді), вінішко і шампусік (теж завжди).

Спати

На вагах завжди 48, сиськи другого розміру, обличчя і тіло щоб назавжди таке, як зараз

Волосся щоб не росли де не треба

І знову спати

Щоб всі близькі були здорові. І всі дітки

"Макдональдс" в ліжко на 8 Березня

Щастя в дрібницях, радіти прогулянці і чашці кави

Допомога по дому хоча б на вихідних, приготувати яєчню

Обнимашки і поцілунки ночами

Час в компанії друзів під пісні і шампанське, або шашлики

Допомога бездомним і хворим тваринам, почуття щастя від цього

Смажена картопля з кефіром в ліжко

Турбота і увага, романтична вечеря, нову білізну, весняні квіти

Секс, сільодку з картоплею и півасік, щоб пішов на весь день кудись и дав потусити з бейбами

"Мак" на сніданок в ліжко

В першу чергу, любов

Турбота, увага

Відчувати всередині себе щасливою

Біг dік

Щоб ніхто не ... мізки, ні мужик, ні сусіди, ні на роботі

Безкоштовний абонемент на Мальдіви

Ранковий!!! Секс

Багато квітів

Увага

Кохання

гроші

романтика

Анна Кравець залишилася задоволена відповідями подружок, а також склала свій список бажань:

Здорові діти та близькі

Гармонія всередині мене, відчуття щастя

Досягнення цілей

Почуття гордості і задоволення, коли допомагаєш іншим

Компліменти і приємні слова. Всі дівчата люблять вухами!!! Це 100%. Чоловіки, не забувайте про це

Подорожі

Розвиток, спорт

Особистий простір

Сама крута тачка (я все ще її чекаю)

Зовнішній вигляд щоб був на топчик, все... з голови до п'ят

Оточення хорошими людьми

І так, безкоштовний абонемент на Мальдіви (погоджуся повністю з цим пунктом)

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