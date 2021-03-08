Чого хочуть дівчата? Секс зранку, абонемент на Мальдіви: дружина футболіста дає відповіді

Дружина гравця турецького "Коньяспора" і збірної України Артема Кравця Анна привітала дівчат з 8 Березня і розкрила секрет, про що ж насправді мріють дівчата. Визначити найпотаємніші бажання їй допомогли подруги. Насолоджуємося і записуємо:
- Любов, щастя, вірність, секс, веселощі, друзі, реалізація
- Квіти без приводу, подорожі, сюрпризи, подарунки
- "Мак" (завжди), чіпси (іноді), вінішко і шампусік (теж завжди).
- Спати
- На вагах завжди 48, сиськи другого розміру, обличчя і тіло щоб назавжди таке, як зараз
- Волосся щоб не росли де не треба
- І знову спати
- Щоб всі близькі були здорові. І всі дітки
- "Макдональдс" в ліжко на 8 Березня
- Щастя в дрібницях, радіти прогулянці і чашці кави
- Допомога по дому хоча б на вихідних, приготувати яєчню
- Обнимашки і поцілунки ночами
- Час в компанії друзів під пісні і шампанське, або шашлики
- Допомога бездомним і хворим тваринам, почуття щастя від цього
- Смажена картопля з кефіром в ліжко
- Турбота і увага, романтична вечеря, нову білізну, весняні квіти
- Секс, сільодку з картоплею и півасік, щоб пішов на весь день кудись и дав потусити з бейбами
- "Мак" на сніданок в ліжко
- В першу чергу, любов
- Турбота, увага
- Відчувати всередині себе щасливою
- Біг dік
- Щоб ніхто не ... мізки, ні мужик, ні сусіди, ні на роботі
- Безкоштовний абонемент на Мальдіви
- Ранковий!!! Секс
- Багато квітів
- Увага
- Кохання
- гроші
- романтика
Анна Кравець залишилася задоволена відповідями подружок, а також склала свій список бажань:
- Здорові діти та близькі
- Гармонія всередині мене, відчуття щастя
- Досягнення цілей
- Почуття гордості і задоволення, коли допомагаєш іншим
- Компліменти і приємні слова. Всі дівчата люблять вухами!!! Це 100%. Чоловіки, не забувайте про це
- Подорожі
- Розвиток, спорт
- Особистий простір
- Сама крута тачка (я все ще її чекаю)
- Зовнішній вигляд щоб був на топчик, все... з голови до п'ят
- Оточення хорошими людьми
- І так, безкоштовний абонемент на Мальдіви (погоджуся повністю з цим пунктом)
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