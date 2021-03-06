Груди нарозхрист: колишня дружина воротаря "Динамо" відзначає день народження в сексі-сукні

Колишня дружина воротаря "Динамо" Георгія Бущана балерина Христина Шишпор святкує день народження в шикарній полум'яно червоній сукні, яке зовсім не приховує її груди.

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Відео з ефектною іменинницею у себе в Instageram поділилася Маргарита Рибалка – дружина колишнього футболіста "Динамо" Сергія Рибалки.

"Подивіться, яка вона! Прима, наша прима!" – нахвалює на відео свою подругу Маргарита Рибалка

Христина Шишпор Відео: Instagram

Утім, якщо поглянути, в якому вбранні прийшла на свято сама Маргарита Рибалка, то з тим же успіхом слово "прима" можна застосувати і до неї.

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Відзначимо, що Христина Шишпор і Георгій Бущан одружилися в липні 2014 року. На той час примі-балерині Національної опери України було 28 років, а футболістові – 19. У вересні того ж року у них народилася дочка Юлія.

Однак стосунки не склалися, і пара розлучилася. Як стверджувала Христина Шишпор, причиною розлучення з воротарем "Динамо" стало те, що "минула любов і кожна казка коли-небудь закінчується".

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