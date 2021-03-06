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Дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренування

6 березня, 10:39

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Катерина вирішила не відставати від чоловіка і засвітилася в соцмережах

Знаменитий український боксер Олександр Усик цими днями готується до наступного поєдинку, займаючись в Києві. Уродженець Криму частенько ділиться кадрами своїх тренувань у соцмережах. Дружина 34-річного спортсмена також вирішила не нудьгувати і провела фотосесію в своєму стилі.

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Щоправда, Катерина опублікувала фотографії на своїй закритій сторінці в Instagram, доступ до якої отримують далеко не всі. Фото з'явилися на сайті xsport.ua. На першому кадрі дівчина постала лише в піджаку на голе тіло і колготках. При автор знімка спеціально зробив його розмитим, залишивши недосказаність.

Раніше дружина Усика похвалилася сексуальністю на Новий рік.

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На другому фото приваблива брюнетка з'явилася в бежевому костюмі, що складається з широких штанів і піджака, який також не в силах приховати відсутність бюстгальтера.

До речі, сам боксер вчора провів незвичайне тренування, вийшовши в ринг проти двох суперників. Щоправда, вагою вони набагато легше.

Нагадаємо, Олександр і Катерина одружені з 2009 року, у них – троє дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.

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Нещодавно Усик показав свою пані і Ліалус: дивовижні красуні боксера.

Дивіться, як Усик і Ломаченко розслаблялися в домашньому басейні:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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