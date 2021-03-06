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Жена Усика показала фото в стиле ню, пока муж ходит на тренировки

6 марта, 10:39

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Катерина решила не отставать от супруга и засветилась в соцсетях

Знаменитый украинский боксер Александр Усик в эти дни готовится к следующему поединку, занимаясь в Киеве. Уроженец Крыма частенько делится кадрами со своих тренировок в соцсетях. Супруга 34-летнего спортсмена решила не скучать и провела фотосессию в своем стиле.

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Правда, Катерина опубликовала фотографии на своей закрытой страничке в Instagram, доступ к которой получают далеко не все. Фото появились на сайте xsport.ua. На первом кадре девушка предстала лишь в пиджаке на голое тело и колготках. При автор снимка специально сделал его размытым.

Ранее супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год.

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На втором фото Катерина предстала в бежевом костюме, состоящем из широких брюк и пиджака, который также не в силах скрыть отсутствие бюстгальтера.

Кстати, сам боксер вчера провел необычную тренировку, выйдя в ринг против двух соперников. Правда, весом они гораздо легче.

Напомним, Александр и Катерина женаты с 2009 года, у них – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.

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Недавно Усик показал свою госпожу и Лиалус: обалденные красотки боксера .

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