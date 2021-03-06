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Грудь нараспашку: бывшая жена вратаря "Динамо" отмечает день рождения в секси-платье

6 марта, 22:02

Олег Люлька Олег Люлька

Красотой балерины Кристины Шишпор поделилась супруга футболиста Сергея Рыбалки

Бывшая жена вратаря "Динамо" Георгия Бущана балерина Кристина Шишпор празднует день рождения в шикарном пламенно красном платье, которое абсолютно не скрывает ее грудь.

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Видео с эффектной именинницей у себя в Instageram поделилась Маргарита Рыбалка – жена бывшего футболиста "Динамо" Сергея Рыбалки.

"Посмотрите, какая она! Прима, наша прима!" – нахваливает на видео свою подругу Маргарита Рыбалка

Кристина Шишпор Видео: Instagram

Впрочем, если взглянуть, в каком наряде пришла на праздник сама Маргарита Рыбалка, то с равным успехом слово "прима" можно применить и к ней.

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Отметим, что Кристина Шишпор и Георгий Бущан поженились в июле 2014 года. На то время приме-балерине Национальной оперы Украины было 28 лет, а футболисту – 19. В сентябре того же года у них родилась дочь Юлия.

Однако отношения не сложились, и пара рассталась. Как утверждала Кристина Шишпор, причиной развода с вратарем "Динамо" стало то, что "прошла любовь и каждой сказке приходит конец".

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