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Наталья Кличко в соблазнительной позе. Первое фото жены мэра Киева в 2021 году

3 марта, 14:44

Олег Люлька Олег Люлька

Мама троих детей старается держать себя в форме с помощью йоги

Супруга мэра Киева и "Вечного" чемпиона мира по боксу по версии WBC Виталия Кличко Наталья опубликовала свое первое фото в 2021 году. Брюнетка, которой на днях исполнилось 47 лет, предстала перед фолловерами в позе лотоса.

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"Возвращение к балансу. Возвращение к форме. Возвращение к внутреннему миру. Все это – йога", – снимок с такой подписью запостила в Instagram Наталья Кличко

На фото Наталья подмигивает своим подписчикам в лосинах и маечке с глубоким декольте.

  • "Какая вы красивая!"
  • "Здравствуйте, леди! Давно не виделись", – пишут под фото фолловеры Натальи Кличко

А одна из подписчиц, "догоняя" день рождения Натальи, на немецком пожелала ей быть счастливой ежедневно.

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Напомним, что у Виталия и Натальи Кличко – трое детей. В 2000 году у них родился Егор-Даниэль, в 2002-м – Елизавета-Виктория, а в 2005-м – Максим-Александр.

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Кстати, не так давно Виталий Кличко похвастался, что его младший сын Максим уже выше Владимира. "Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – подписал снимок мэр Киева.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Виталий Кличко Наталья Кличко WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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