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Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без нього

6 березня, 01:52

Олена Павлова Олена Павлова

Пернілле Блуме вже виграла олімпійське "золото" і зустрічається з французьким красунчиком

Одна з найкрасивіших спортсменок світу за самим різними версіями датська плавчиха Пернілле Блуме знає, як утримати своїх підписників в Instagram. А також бути цікавою рекламодавцям. Чарівна блондинка постає на своїх фото то зворушливою і жіночною, то відвертою і сексуальною.

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Нагадаємо, що датчанка Пернілле Блуме завоювала "золоту" медаль у плаванні на дистанції 50 метрів кролем на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Це золото стало першим для Данії в олімпійському басейні з 1948 року. А на закритті Ігор плавчиха несла прапор Данії.

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А ще Блуме заздрять половина жінок планети, адже вона зустрічається з французьким красунчиком, 30-річним плавцем Флораном Маноду. Олімпійський чемпіон і 7-кратний чемпіон світу завжди поруч зі своєю королевою.

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А шанувальники Блуме все переживають про синці на її ногах, коли викладає відверті фото в білизні.

Раніше ми писали, що секс-символ українського спорту отримала шикарний подарунок на Валентинаі розплатилася на кухні.

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