Наталія Кличко в спокусливій позі. Перше фото дружини мера Києва в 2021 році

Мама трьох дітей намагається тримати себе в формі за допомогою йоги

Дружина мера Києва і "Вічного" чемпіона світу з боксу за версією WBC Віталія Кличка Наталія опублікувала своє перше фото в 2021 році. Брюнетка, якій днями виповнилося 47 років, постала перед фоловерами в позі лотоса.

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"Повернення до балансу. Повернення до форми. Повернення до внутрішнього світу. Все це – йога", – знімок з таким підписом запостила в Instagram Наталія Кличко

На фото Наталя підморгує своїм підписникам в лосинах і маєчці з глибоким декольте.

"Яка ви гарна!"

"Здрастуйте, леді! Давно не бачилися", – пишуть під фото фоловери Наталії Кличко

А одна з підписниць, "наздоганяючи" день народження Наталії, німецькою побажала їй бути щасливою щодня.

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Нагадаємо, що у Віталія та Наталії Кличків – троє дітей. 2000 року в них народився Єгор-Даніель, 2002-го – Єлизавета-Вікторія, а 2005-го – Максим-Олександр.

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До речі, не так давно Віталій Кличко похвалився, що його молодший син Максим уже вищий за Володимира. "Мій молодший син уже обігнав мого молодшого брата! Поки – за зростом", – підписав знімок мер Києва.

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