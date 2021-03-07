Найсексуальніший вузлик жіночого боксу: "розв'язне" фото польської моделі Playboy

У перерві між боями Єва Бродницька вирішила поспокушати своїх фоловерів

Колишня чемпіонка світу з боксу за версією WBO Єва Бродницька, яка виграла 18 з 19 боїв на профі-рингу, нагадала шанувальникам, що вона не тільки спортсменка, а й писана красуня!

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36-річна полячка опублікувала спокусливе фото в купальнику, показавши, як вона розв'язує вузлик на своєму бюстгальтері спереду.

"Я не буду сьогодні поспішати, життя складається з моментів", – підписала це фото в Instagram Єва Бродницька

"Єво, якщо ти боксуватимеш так само ефектно, як ти зараз сяєш на фото, про тебе складатимуть пісні", – пишуть спортсменці її фоловери

Відзначимо, що Єва Бродницька – та ще любителька епатажу. Свого часу, наприклад, полячка повністю оголилася, прикривши свою красу тільки чемпіонськими поясами. "Мій найкращий наряд", – кокетувала тоді боксерка.

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А на зважуванні перед боєм з аргентинкою Едіт Матіссою Єва Бродницька поцілувала суперницю, а та у відповідь дала їй ляпаса. Бійки вдалося уникнути лише завдяки охороні. На рингу після цього Бродницька перемогла роздільним рішенням суддів.

Також Бродницька відома тим, що знімалася для польської версії Playboy.

Дивіться яскраві фото Єви

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