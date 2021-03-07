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Самый сексуальный узелок женского бокса: "развязное" фото польской модели Playboy

7 марта, 20:11

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В перерыве между боями Ева Бродницка решила поискушать своих фолловеров

Бывшая чемпионка мира по боксу по версии WBO Ева Бродницка, выигравшая 18 из 19 боев на профи-ринге, напомнила поклонникам, что она не только спортсменка, но и писаная красавица!

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36-летняя полячка опубликовала соблазнительное фото в купальнике, показав, как она развязывает узелок на своем бюстгальтере спереди.

"Я не буду сегодня торопиться, жизнь состоит из моментов", – подписала это фото в Instagram Ева Бродницка

"Ева, если ты будешь боксировать так же, как ты выглядишь, о тебе будут слагать песни", – пишут спортсменке ее фолловеры

Отметим, что Ева Бродницка – та еще любительница эпатажа. В свое время, например, полячка полностью оголилась, прикрыв свои прелести только чемпионскими поясами. "Мой лучший наряд", – кокетничала тогда боксерша.

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А на взвешивании перед боем с аргентинкой Эдит Матиссе Ева Бродницка поцеловала соперницу, а та в ответ отвесила ей пощечину. Потасовки удалось избежать лишь благодаря охране. На ринге после этого Бродницка победила раздельным решением судей.

Также Бродницка известна тем, что снималась для польской версии Playboy.

Смотрите яркие фото Евы

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бокс WAGs Ева Бродницка

Источник: Сегодня|Спорт

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