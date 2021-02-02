В ринге такого не увидишь! Боксерша похвасталась бюстом на морозе

Звезды женского бокса словно сговорились, одна за другой принявшись хвастаться своими фигурами на пробирающем до костей морозе. Накануне в одном бикини прогулялась по снегу Татьяна Коб – украинская чемпионка Европы. А теперь ее примеру последовала 36-летняя пышногрудая красотка из Польши Ева Бродницка.

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Бывшая чемпионка мира, которая на профи-ринге выиграла 18 из 19 боев, окунулась в ледяной воде, после чего продефилировала по снегу в ярком купальнике, шапочке и перчатках.

"Физическая активность, диета, а в последнее время еще и моржевание", – рассказала у себя в Instagram, как сейчас поддерживает форму, Ева Бродницка

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Отметим, что Ева Бродницка – та еще любительница эпатажа. В свое время, например, полячка полностью оголилась, прикрыв свои прелести только чемпионскими поясами. "Мой лучший наряд", – кокетничала тогда боксерша.

А на взвешивании перед боем с аргентинкой Эдит Матиссе Ева Бродницка поцеловала соперницу, а та в ответ отвесила ей пощечину. Потасовки удалось избежать лишь благодаря охране. Зато на ринге Бродницка отомстила своей обидчице и победила ее раздельным решением судей.

Также Бродницка известна тем, что снималась для польской версии Playboy.

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Смотрите яркие фото Евы

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Ранее был назван нокаут года в женском боксе. Победительницей в этой номинации стала немка Кристина Хаммер по прозвищу "Леди Молот".

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