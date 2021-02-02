Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

В ринге такого не увидишь! Боксерша похвасталась бюстом на морозе

2 февраля, 11:14

Олег Люлька Олег Люлька

Полячка Ева Бродницка в промежутках между боями решила поморжевать

Звезды женского бокса словно сговорились, одна за другой принявшись хвастаться своими фигурами на пробирающем до костей морозе. Накануне в одном бикини прогулялась по снегу Татьяна Коб – украинская чемпионка Европы. А теперь ее примеру последовала 36-летняя пышногрудая красотка из Польши Ева Бродницка.

Реклама

Читайте также: Cтопой припечатала соперницу: брутальный нокаут в женском кикбоксинге

Бывшая чемпионка мира, которая на профи-ринге выиграла 18 из 19 боев, окунулась в ледяной воде, после чего продефилировала по снегу в ярком купальнике, шапочке и перчатках.

"Физическая активность, диета, а в последнее время еще и моржевание", – рассказала у себя в Instagram, как сейчас поддерживает форму, Ева Бродницка

Реклама

Отметим, что Ева Бродницка – та еще любительница эпатажа. В свое время, например, полячка полностью оголилась, прикрыв свои прелести только чемпионскими поясами. "Мой лучший наряд", – кокетничала тогда боксерша.

А на взвешивании перед боем с аргентинкой Эдит Матиссе Ева Бродницка поцеловала соперницу, а та в ответ отвесила ей пощечину. Потасовки удалось избежать лишь благодаря охране. Зато на ринге Бродницка отомстила своей обидчице и победила ее раздельным решением судей.

Также Бродницка известна тем, что снималась для польской версии Playboy.

Реклама

Смотрите яркие фото Евы

Реклама

Ранее был назван нокаут года в женском боксе. Победительницей в этой номинации стала немка Кристина Хаммер по прозвищу "Леди Молот".

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

женский бокс спортсменка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раунде
Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раундеБокс
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капаБокс
"Наши доктора... Укололи что-то": боксер Денис Беринчик об утрате новорожденного сынаБокс
Российский боксер провалил допинг-тест и принял яд
Российский боксер провалил допинг-тест и принял ядБокс
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словил
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словилБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять