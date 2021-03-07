Гаряча наречена Луніна в день його дербі загоряє в купальнику з особливим келихом

Якщо перспективи Андрія Луніна в "Реалі" темні, то на вулиці його коханої Анастасії – сонечко. У день недільного дербі "Атлетіко" – "Реал", за яким Луніну знову довелося спостерігати з лави запасних, наречена голкіпера збірної України вирішила позасмагати в купальнику на галявині їхнього мадридського будинку з келихом лікеру в руці.
"Сезон відкрито", – так підписала це фото наречена Андрія Луніна у себе в Instagram
Що цікаво, келих у Анастасії в руці не простий, а з логотипом мадридського "Реала" і численними зірочками.
"Яка краса!", "Як класно!", "А у нас сніг", – пишуть в коментарях під фото фоловери Анастасії
А ось інший підписник дівчини потролив її, запитавши іспанською: "Це так ви готуєтеся до дербі?".
Раніше ми писали, що "Реал" списує Луніна в утиль – українцю вже знайшли заміну в особі Дані Карденаса з "Леванте". А сам Андрій ризикує відправитися з "Королівського клубу" в чергову оренду – до "Ейбара" або "Гранади".
Якщо так станеться, Лунін поїде в нову команду на машині за 80 тисяч євро, яку нещодавно показав своїм фоловерам.
Дивіться, як Лунін "привіз" гол у свої ворота в матчі України з Польщею
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