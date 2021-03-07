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Гаряча наречена Луніна в день його дербі загоряє в купальнику з особливим келихом

7 березня, 17:51

Олег Люлька Олег Люлька

У Анастасії, схоже, в Мадриді все відмінно, чого не скажеш про її коханого

Якщо перспективи Андрія Луніна в "Реалі" темні, то на вулиці його коханої Анастасії – сонечко. У день недільного дербі "Атлетіко" – "Реал", за яким Луніну знову довелося спостерігати з лави запасних, наречена голкіпера збірної України вирішила позасмагати в купальнику на галявині їхнього мадридського будинку з келихом лікеру в руці.

"Сезон відкрито", – так підписала це фото наречена Андрія Луніна у себе в Instagram

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Що цікаво, келих у Анастасії в руці не простий, а з логотипом мадридського "Реала" і численними зірочками.

"Яка краса!", "Як класно!", "А у нас сніг", – пишуть в коментарях під фото фоловери Анастасії

А ось інший підписник дівчини потролив її, запитавши іспанською: "Це так ви готуєтеся до дербі?".

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Лунін і його наречена

Лунін і його наречена

Раніше ми писали, що "Реал" списує Луніна в утиль – українцю вже знайшли заміну в особі Дані Карденаса з "Леванте". А сам Андрій ризикує відправитися з "Королівського клубу" в чергову оренду – до "Ейбара" або "Гранади".

Якщо так станеться, Лунін поїде в нову команду на машині за 80 тисяч євро, яку нещодавно показав своїм фоловерам.

Дивіться, як Лунін "привіз" гол у свої ворота в матчі України з Польщею

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Мадрид WAGs Андрій Лунін
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