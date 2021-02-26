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Лунін розчарувався в "Реалі" і хоче покинути команду влітку

26 лютого, 12:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець не вірить, що зможе скласти конкуренцію Тібо Куртуа

Український воротар Андрій Лунін хоче остаточно покинути мадридський "Реал" наступного літа. Українець незадоволений відсутністю ігрової практики в мадридському клубі – за три роки він відіграв всього один матч. До слова, ми вже писали, що "Реал" списує Луніна в утиль. Українцю вже знайшли заміну.

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За інформацією Fichajes.net, Лунін розуміє, що йому буде важко виграти конкуренцію у Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч . Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою.

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Дивіться, як Лунін грав за збірну України:

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чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Андрій Лунін

Джерело: Сегодня|Спорт

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