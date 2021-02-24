"Реал" списує Луніна в утиль. Українцю вже знайшли заміну

Схоже, "Реал" списує Андрія Луніна в утиль. "Королівський клуб" розглядає варіант з відправленням українського голкіпера в чергову, вже четверту для нього, оренду. Її можуть оформити влітку.

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Про це повідомляє La Razon.

Це означає, що після невдалого дебюту Луніна в основі "Реала" в січні, коли українець пропустив два м'ячі, а "вершкові" програли в Кубку Іспанії клубу третього дивізіону "Алькояно", на Андрія вже в Мадриді не розраховують.

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Реклама Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

За даними іспанських ЗМІ, як підстраховку для свого основного воротаря Тібо Куртуа в "Реалі" хочуть отримати Дані Карденаса з "Леванте". Якщо ця угода буде оформлена, Лунін вирушить в оренду до "Ейбара" або "Гранади".

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Нагадаємо, Лунін перейшов до "Реала" з "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 млн євро. Проте перші два роки він, будучи гравцем "Королівського клубу", промотався по орендах, побувавши в "Леганесі", "Вальядоліді" і "Ов'єдо".

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

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До речі, нещодавно пораду Луніну дав колишній гравець збірної України Євген Левченко: "Якщо Андрій хоче прогресувати, потрібно якомога швидше переходити в інший клуб".

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