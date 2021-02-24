Русский
$ 27,9
33,88
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Реал" списує Луніна в утиль. Українцю вже знайшли заміну

24 лютого, 08:24

Олег Люлька Олег Люлька

"Королівський клуб" має намір купити у "Леванте" Карденаса, а нашого голкіпера відправить в чергову оренду

Схоже, "Реал" списує Андрія Луніна в утиль. "Королівський клуб" розглядає варіант з відправленням українського голкіпера в чергову, вже четверту для нього, оренду. Її можуть оформити влітку.

Реклама

Про це повідомляє La Razon.

Це означає, що після невдалого дебюту Луніна в основі "Реала" в січні, коли українець пропустив два м'ячі, а "вершкові" програли в Кубку Іспанії клубу третього дивізіону "Алькояно", на Андрія вже в Мадриді не розраховують.

Читайте також: "Реал" привітав українського воротаря з 22-річчям. Це більше схоже на знущання

Андрій Лунін
Реклама

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

За даними іспанських ЗМІ, як підстраховку для свого основного воротаря Тібо Куртуа в "Реалі" хочуть отримати Дані Карденаса з "Леванте". Якщо ця угода буде оформлена, Лунін вирушить в оренду до "Ейбара" або "Гранади".

В тренді
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Нагадаємо, Лунін перейшов до "Реала" з "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 млн євро. Проте перші два роки він, будучи гравцем "Королівського клубу", промотався по орендах, побувавши в "Леганесі", "Вальядоліді" і "Ов'єдо".

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Реклама

До речі, нещодавно пораду Луніну дав колишній гравець збірної України Євген Левченко: "Якщо Андрій хоче прогресувати, потрібно якомога швидше переходити в інший клуб".

Дивіться, як Лунін грав за збірну України проти Польщі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Андрій Лунін
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти