"Може, його "Супутником" обкололи". Нові розбірки через перехід Луніна до "Реала"

Українські функціонери ніяк не поділять лаври "героя", який влаштував українця в "Королівський клуб"

Поки Андрій Лунін протирає лавку запасних "Реала" після невдалого дебюту в "Королівському клубі", українські футбольні функціонери продовжують війну за звання "героя", який влаштував перехід воротаря "Зорі" до Мадрида влітку 2018 року за 8,5 млн євро.

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Лаври "героя" оскаржують колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов, який зараз живе в Краснодарі, і агент Олег Смалійчук, котрий нині є співвласником "Карпат".

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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Раніше Рафаїлов заявив, що Смалійчук, мовляв, не мав відношення до трансферу Луніна до "Реала", а під час підписання контракту був присутній лише як перекладач.

Сергій Рафаїлов / Фото: XSport

Тепер пролунала відповідь Смалійчука Рафаїлову.

"Мудрість приходить зі старістю, але іноді старість приходить сама. Відпустіть уже цього бідолашного і нещасного горе-менеджера, який кудись втік. Начудив так, що довелося ховатися в якомусь російському будинку для людей похилого віку. Мені його навіть шкода"

"Чому йому так розриває пердак від однієї думки про мене – не знаю. Можливо, його десь там обкололи "Супутником", ось йому і не сидиться спокійно. Втік і втік. Бажаю йому здоров'я і многоліття", – сказав Смалійчук в ефірі програми "Лисий аферист"

Реклама Олег Смалійчук / Фото: Та то Таке

Відзначимо, що днями ексгравець збірної України Євген Левченко дав пораду українському воротареві "вершкових". На його думку, Лунін має покинути "Реал".

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