"Реал" списывает Лунина в утиль. Украинцу уже нашли замену

"Королевский клуб" намерен купить у "Леванте" Карденаса, а нашего голкипера отправит в очередную аренду

Похоже, "Реал" списывает Андрея Лунина в утиль. "Королевский клуб" рассматривает вариант с отправлением украинского голкипера в очередную, уже четвертую для него, аренду. Ее могут оформить летом.

Реклама

Об этом сообщает La Razon.

Это означает, что после неудачного дебюта Лунина в основе "Реала" в январе, когда украинец пропустил два мяча, а "сливочные" проиграли в Кубке Испании клубу третьего дивизиона "Алькояно", на Андрея уже в Мадриде не рассчитывают.

Читайте также: "Реал" поздравил украинского вратаря с 22-летием. Это больше похоже на издевательство

Реклама Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

По данным испанских СМИ, в качестве подстраховки для своего основного вратаря Тибо Куртуа в "Реале" хотят заполучить Дани Карденаса из "Леванте". Если эта сделка будет оформлена, Лунин отправится в аренду в "Эйбар" или "Гранаду".

В тренде На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Напомним, Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. Тем не менее первые два года он, будучи игроком "Королевского клуба", промотался по арендам, побывав в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Реклама

Кстати, недавно совет Лунину дал бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко: "Если Андрей хочет прогрессировать, нужно как можно скорее переходить в другой клуб".

Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины против Польши

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама