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"Реал" списывает Лунина в утиль. Украинцу уже нашли замену

24 февраля, 08:24

Олег Люлька Олег Люлька

"Королевский клуб" намерен купить у "Леванте" Карденаса, а нашего голкипера отправит в очередную аренду

Похоже, "Реал" списывает Андрея Лунина в утиль. "Королевский клуб" рассматривает вариант с отправлением украинского голкипера в очередную, уже четвертую для него, аренду. Ее могут оформить летом.

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Об этом сообщает La Razon.

Это означает, что после неудачного дебюта Лунина в основе "Реала" в январе, когда украинец пропустил два мяча, а "сливочные" проиграли в Кубке Испании клубу третьего дивизиона "Алькояно", на Андрея уже в Мадриде не рассчитывают.

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Андрей Лунин
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Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

По данным испанских СМИ, в качестве подстраховки для своего основного вратаря Тибо Куртуа в "Реале" хотят заполучить Дани Карденаса из "Леванте". Если эта сделка будет оформлена, Лунин отправится в аренду в "Эйбар" или "Гранаду".

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Напомним, Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. Тем не менее первые два года он, будучи игроком "Королевского клуба", промотался по арендам, побывав в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

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Кстати, недавно совет Лунину дал бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко: "Если Андрей хочет прогрессировать, нужно как можно скорее переходить в другой клуб".

Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины против Польши

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