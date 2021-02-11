"Реал" поздравил украинского вратаря с днем рождения. Это больше похоже на издевательство

Андрей Лунин с 2018 года провел всего один матч в составе мадридского клуба

Сегодня вратарю сборной Украины и мадридского "Реала" Андрею Лунину исполнилось 22 года.

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Мадридский клуб поздравил Лунина с днем рождения в Twitter, подготовив нарезку сэйвов украинского вратаря. Но это больше смахивало на издевательство. Ведь все сэйвы голкипер сделал на тренировках.

Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы голкипер находится в обойме мадридцев, но сыграл всего один официальный матч. Мы сообщали, что дебют Лунина за "Реал" обернулся позором.

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Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины:

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