"Может, его "Спутником" обкололи". Новые разборки из-за перехода Лунина в "Реал"

Пока Андрей Лунин протирает скамейку запасных "Реала" после неудачного дебюта в "Королевском клубе", украинские футбольные функционеры продолжают войну за звание "героя", устроившего переход вратаря "Зари" в Мадрид летом 2018 года за 8,5 млн евро.

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Лавры "героя" оспаривают бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, проживающий сейчас в Краснодаре, и агент Олег Смалийчук, который ныне является совладельцем "Карпат".

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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Ранее Рафаилов заявил, что Смалийчук, дескать, не имел отношения к трансферу Лунина в "Реал", а при подписании контракта присутствовал лишь в качестве переводчика.

Сергей Рафаилов / Фото: XSport

Теперь прозвучал ответ Смалийчука Рафаилову.

"Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Отпустите уже этого бедного и несчастного горе-менеджера, который куда-то сбежал. Начудил так, что пришлось скрываться в каком-то российском доме для престарелых. Мне его даже жаль"

"Почему ему так разрывает пердак от одной мысли обо мне – не знаю. Возможно, его где-то там обкололи "Спутником", вот ему и не сидится спокойно. Сбежал и сбежал. Желаю ему здоровья и многолетия", – сказал Смалийчук в эфире программы "Лисий аферист"

Реклама Олег Смалийчук / Фото: Та то Таке

Отметим, что на днях экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко дал совет украинскому вратарю "сливочных". По его мнению, Лунин должен покинуть "Реал".

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