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"Реал" привітав українського воротаря з днем народження. Це більше схоже на знущання

11 лютого, 13:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Андрій Лунін з 2018 року провів всього один матч в складі мадридського клубу

Сьогодні воротареві збірної України та мадридського "Реала" Андрію Луніну виповнилося 22 роки.

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Мадридський клуб привітав Луніна з днем народження в Twitter, підготувавши нарізку сейвів українського воротаря. Але це більше скидалося на знущання. Адже всі сейви голкіпер зробив на тренуваннях.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч. Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою.

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Дивіться, як Лунін грав за збірну України:

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воротар Реал Мадрид Андрій Лунін
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