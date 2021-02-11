"Реал" привітав українського воротаря з днем народження. Це більше схоже на знущання

Сьогодні воротареві збірної України та мадридського "Реала" Андрію Луніну виповнилося 22 роки.
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Мадридський клуб привітав Луніна з днем народження в Twitter, підготувавши нарізку сейвів українського воротаря. Але це більше скидалося на знущання. Адже всі сейви голкіпер зробив на тренуваннях.
¡Feliz cumpleaños a @ AndreyLunin13 , Quien hoy cumple 22!- Real Madrid C.F. (@Realmadrid) February 11, 2 021
#HalaMadrid pic.twitter.com/WvrHGAMCy7
Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч. Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою.
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Дивіться, як Лунін грав за збірну України:
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