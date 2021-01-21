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Дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою. Дивіться, як пропускав українець

21 січня, 00:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець пропустив два голи з двох ударів в створ воріт

Український воротар Андрій Лунін через 943 дні після підписання контракту дебютував в офіційному матчі в складі мадридського "Реала". Сьогодні 21-річний голкіпер зіграв в 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно", проте дебют він явно не запише собі в актив.

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До 80-ї хвилини "Реал" вів у рахунку завдяки голу Едера Мілітао ще в першому таймі, а їхній суперник жодного разу не влучив в ствір воріт, змушуючи Луніна нудьгувати. Однак за 10 хвилин до фінального свистка "Алькояно" несподівано зрівняв рахунок – після подачі кутового захисники залишили на дальній штанзі неприкритого Хосе Солбеса і той заштовхав м'яч у сітку. Відзначимо, що Лунін не зовсім впевнено зіграв при подачі корнера.

У додатковий час "Алькояно" залишився в меншості, але це не збентежило аутсайдера пари – на 115-й хвилині вони втекли в контратаку і реалізували свій момент. А Лунін ще й "гірчичник" заробив. Цікаво, що суперник завдав лише два удари в створ воріт українського воротаря, але обидва виявилися результативними. "Реал" поступився з рахунком 1:2 і з ганьбою покинув турнір.

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Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці уродженець Харківщини знаходиться вже в обоймі мадридців, але до сьогоднішнього дня грав тільки в товариських матчах і на тренуваннях.

Дивіться, як Лунін грав у складі збірної України:

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Реал Мадрид кубок Іспанії Андрій Лунін

Джерело: Сегодня|Спорт

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